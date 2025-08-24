今選ぶなら"ブラウン"！【ZARA】晩夏に頼れる♡「大本命トップス」

夏も終わりに差し掛かった今選ぶなら、秋ムードが高まる“ブラウン”アイテムが狙い目。今シーズンのトレンドカラーでもあるので、旬度アップにも一役買ってくれそうです。今回は【ZARA（ザラ）】から、晩夏の即戦力になりそうな「大本命トップス」をご紹介。黒よりも優しい雰囲気をまとってエレガントに着こなせるシャツやブラウスは、ワードローブの1軍になる予感。

晩夏に頼れる！ 最旬スタイルを楽しめる大本命シャツ

【ZARA】「クロップドクロスシャツ」\6,290（税込）

オフィスコアスタイルに注目が集まっている今シーズン。テーラードシャツは、コーデにぜひ取り入れたいアイテム。重く見えない明るめブラウン & 半袖で涼しく過ごせるため、残暑が続く晩夏にぴったり。同系色のタックワイドパンツを合わせてスーツ風に。ペンシルカートを合わせてレディに着こなすのもおすすめ。

一癖デザインがおしゃれ！ 着回し力も期待大

【ZARA】「ノット ショートスリーブシャツ」\5,290（税込）

リボンを付けたような、ウエストのノットディテールがアクセントに。ターンアップ仕上げの袖がこなれた印象を与えるシャツ。ベージュの延長として使えるライトブラウンカラーで、スタイリングしやすいのも嬉しいポイント。上品な光沢感のある素材で作られているため、カジュアルにもきれいめにもテイスト問わず活躍しそうです。

大人に似合う最旬スタイルを楽しめるレースブラウス

【ZARA】「レースブラウス ZW COLLECTION」\7,990（税込）

ロマンチックなムードが高まっている今、繊細なレースディテールが目を引くブラウスは、一点投入するだけでトレンドライクな着こなしを楽しめそう。ぽわんと膨らむ袖も可愛いポイントに。落ち着いたブラウンカラーなら、甘さ控えめに着こなしたい大人もコーデに取り入れやすそうです。

季節の変わり目に頼れる刺繍ポケット付きブラウス

【ZARA】「ZW COLLECTION 刺繍ポケット付きブラウス」\7,990（税込）

こっくりと深みのあるブラウンカラーが秋らしさを感じさせるブラウスは、季節を先取りしたい晩夏にうってつけ。レーヨン素材による美しいドレープ、刺繍入りのパッチポケットもエレガントなムードを加速させます。羽織りとしても使えるので、冷房対策や肌寒さ対策にも◎ 夏→秋の季節の変わり目に大活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i