¿¹²¼Î¶Ìð¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤Ë°ÜÀÒ¤«¡Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó²ÃÆþ¤ÇÂç¶¶Í´µª¤È¶¦Æ®¤Î²ÄÇ½À­

¡¡ÆüËÜÂåÉ½MF¿¹²¼Î¶Ìð¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£24Æü¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É»æ¡Ø¥×¥·¥§¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¥ô¥£¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Î¿¹²¼¤Ï¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÈÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£¤¹¤ë¤È¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤È°Ü¹Ô¡£2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï51»î¹ç½Ð¾ì14¥´¡¼¥ë14¥¢¥·¥¹¥È¤È¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ê¤«¡¢¿¹²¼¤Î¿·Å·ÃÏ¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É»æ¡Ø¥×¥·¥§¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¥ô¥£¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¿¹²¼¤Ï¶âÍËÆü¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ËÅÏ¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¦¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤µ¤é¤Ë°ÜÀÒ¶â¤Ï200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó3²¯4000Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤ÈÅÁ¤¨¡¢°ÜÀÒ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤·°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¿¹²¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÇÆüËÜÂåÉ½FWÂç¶¶Í´µª¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¡£1994¡Ý95¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2010Ç¯Âå¤ÏÄãÌÂ¡£°ì»þ¤Ï3Éô¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤¬¡¢1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2Éô¤ËÉüµ¢¤·¡¢8¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
