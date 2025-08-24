俳優の阿部寛さん（61）が24日、主演映画『俺ではない炎上』（9月26日公開）の完成披露試写会に、芦田愛菜さん（21）らと共に登場。撮影での苦労を明かしました。

映画は、阿部さん演じる主人公・山縣泰介が、ある日突然、SNS上で炎上、身に覚えのない殺人事件の犯人に仕立て上げられ、逃亡をはかる物語です。



■阿部寛「リツイートって意味が分からなくて…」

本作の脚本を読んでの感想を聞かれた阿部さんは、「最初脚本を見て、僕SNSをやってないので、意味わからなかったですね。リツイートって意味がわからなくて。意味というか重大性みたいなのが分からなくて、最初読めなかったですね」と告白。思わず吹き出す夏川結衣さん（57）に、阿部さんが「（リツイートの意味）知ってました？」と話を振ると、夏川さんは「えぇ、もちろんです」とドヤ顔で即答。コミカルなやりとりに観客から笑いが起きました。

阿部さんは、その後もSNS用語に苦戦したそうで「監督にもお会いしたりしながら、その意味をちゃんと確認しながらやって。いまだに中々ついていけないところがあって。こういうこと（SNSの炎上）が、実際起こるってことが本当に怖いなと思って。自分の知らないところでいろんなことが起きてしまうっていう、そこを楽しみながらやりました」と語りました。