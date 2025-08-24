斬新「“6速MT”コンパクトカー」に注目！ 全長3.6m“ちょうどいいボディ”×「大幅馬力アップ」エンジン搭載！ 専用スポーティ外装×「お洒落内装」が超カッコイイ！ VW「up！ GTI」とは？

ユニークなデザインの最小モデル！

フォルクスワーゲンは日本でも人気の高い自動車メーカーで、「ゴルフ」や「ポロ」、かつては「ビートル」など親しみやすいモデルが知られています。

そのなかでも「up！」は、コンパクトなボディとユニークなデザインでひときわ個性を放つモデルです。

一体どのようなクルマなのでしょうか。

赤チェックの内装がお洒落！6速MTしかないスポーティモデルとは？

up！は、フォルクスワーゲンが2011年に発売したコンパクトハッチバックです。

欧州では2023年、日本では2021年まで販売されました。

ボディサイズは全長3540mm-3545mm×全幅1641mm-1650mm×全高1489mm-1495mm、ホイールベース2420mmと、軽自動車に近いコンパクトなサイズ感が特徴で、21世紀にフォルクスワーゲンが販売したモデルの中では最も小さな1台です。

up！の魅力の1つは、「シンプル＆クリーン」をテーマにしたエクステリアデザインです。

特に、ナンバープレート周辺を囲むメッシュパーツが「口ひげ」のように見えるフロントデザインは、ひときわ目を引きます。

インテリアはシンプルながらポップなカラーリングを採用し、まるで玩具のような遊び心のある内装が特徴です。

エンジンは最高出力75psの1リッター直列3気筒DOHCで、トランスミッションは5速シングルクラッチ式ATを搭載。

ドライブモードとマニュアルモードの2つの走行モードがあり、路面状況や好みに応じて選択できる点も魅力でした。

個性的なデザインとコンパクトで扱いやすいサイズ感が特徴のup！ですが、走行性能を追求したホットハッチモデル「up!！ GTI」も存在します。

up！ GTIは2018年にリリースされたスポーツモデルで、日本では600台限定で販売され、すぐに完売。

その人気を受けて2019年に再販されました。

ボディサイズは全長3625mm×全幅1650mm×全高1485mmと、標準モデルより若干大きくなっています。

エクステリアはフロントマスクやスポイラーなどを専用装備に変更し、ホイールも17インチにサイズアップされるなど、スポーティな外観が特徴です。

インテリアはスポーティかつポップなデザインが特徴。

赤いステッチが施された専用スポーツシートや、チェック柄のファブリック、赤のアクセントが効いたダッシュボードがレーシーな雰囲気を演出しています。

エンジンは、1リッター直列3気筒DOHCにターボを組み合わせた特別仕様で、最高出力は75psから116psに向上、最大トルクも20.4kgmと力強い性能を発揮します。

トランスミッションは専用の6速MTを採用。

軽量な車体を生かした鋭い加速が魅力です。

さらに、大径ブレーキディスクなどの足回りの強化により、安定した走行性能を実現しています。

2019年の再販モデルでは、リアビューカメラや専用サウンドシステムを追加。

走行性能だけでなく、安全性や快適性も向上しました。

そんなup！ GTIは現在も人気が高く、中古車市場では約200万円前後と新車並みの価格で取引されています。

一方、標準モデルのup！は約50万円前後と手頃な価格で、走行性能よりも乗り心地やコンパクトさを求める方には、「快適な海外製コンパクトカー」としておすすめの1台といえるでしょう。