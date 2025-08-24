テニスの今季４大大会最終戦、全米オープンが日本時間２４日深夜に開幕し、男女シングルス１回戦が行われる。男子シングルス１４９位の西岡良仁（ミキハウス）は現地２５日に、第１７シードで同１７位のフランシス・ティアフォー（米国）に挑む。

今年は２月に左肩、５月に腰と負傷が続いた。７月のウィンブルドン選手権までには回復してきたが「痛みはないがやっぱり怖さや不安感はあります。完璧に戻れているかというと、そうではないというところが本心」と吐露。「それに伴って、テニスの面でも以前のような動きが戻っていなかったり、自分が想定しているボールを打つことができなかったりというところが若干あります」と不安を抱え、ハードコートシーズンに入り５大会で１勝と苦戦している。

１回戦は地元期待のティアフォーと、センターコートで対戦する。「全米は彼にとってホームで、毎年良い結果を残しているので、土俵としては彼に分があると思います」とアウェーの雰囲気を覚悟する。ただ過去対戦は２勝３敗で直近はハードコートで２連勝。今年も２月のダラス・オープンでフルセット勝ちしている。

「何回も対戦しているので対策をそこまで大きく考える必要がないところは、やりやすい点の１つだと思います。あと、勝った実績があることは、戦う前において大事な点だと思います。勝ち方を理解できていると戦いやすい瞬間もあると思うので、この点に関してはシード選手と対戦する中でも良い感覚で臨めると思います」

自信を内に秘めてコートに立つ。