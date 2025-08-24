◇ラグビー 女子Ｗ杯イングランド大会 １次リーグＣ組 アイルランド ４２―１４ 日本（２４日、ノーサンプトン）

世界ランク１１位の日本代表は、同５位のアイルランドに１４―４２で敗戦。目標に掲げる初の８強進出へ重要な一戦だったが、黒星となった。

日本は前半５分に先制を許すと、同１０分はラインアウトモールを押し込まれて被連続トライ。同２４分は敵右サイドから攻め込まれ、ＷＴＢパーソンズの力強いランで失点した。３連続トライを許した日本は同２９分、敵陣での素早い球出しから８次攻撃を重ね、ＣＴＢ弘津悠（ナナイロプリズム福岡）が待望のトライ。キックも決まり７―２１。ただアイルランドは前半３７分、ＣＴＢヒギンズがラインブレーク、一気にゲインしてフランカーのトゥートのトライをアシスト。２８―７とリードを広げ、前半を折り返した。

後半は３分、日本が敵陣左サイド深くのラインアウトを起点に、相手トライライン際の攻防を制してフランカー川村雅未（横河武蔵野アルテミ・スターズ）がトライ。１４―２８と盛り返す。後半１３分、日本は猛攻を仕掛けたが、トライ目前でパスを相手がインターセプト。そのまま約９５メートルの独走を許して失点、１４―３５とされる。

後半２０分、日本は相手のラインアウトモールから押し込まれ、トライライン際での反則からペナルティトライを許したように見えたが、ラインアウトで相手の反則があり、トライとイエローカードが取り消しに。スコアは１４―３５のまま。それでも同２３分、アイルランドは敵陣右サイドのラインアウトを起点に、左へ展開して得点。この日６トライ目で４２―１４とする。

日本は終盤に敵陣に攻め込むものの、グリーンの相手の壁を打ち破れず。初戦を１４―４２で落とした。次戦は３１日、世界ランク３位のニュージーランド戦。初の８強進出に向けては負けられず、背水の一戦を迎える。