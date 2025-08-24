妻の入院中「葬儀はどこで…」夫の父が信じがたい発言｜妻だって死にます！【ママリ】

このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第21話をごらんください。

ツマ子に命の危険があることを告げられ、ショックで落ち込む夫。今まで妻の体調不良に無関心でしたが、初めて危機感を覚え、自責の念にかられます。夫の日ごろの行動に憤りを感じるツマ子の母に反し、夫の父は愛息子が一番大切なようです。

©kamiya.tsukami

愛息子が一番大切な舅は、自責の念を抱く夫をフォローするばかり。大切なわが子をかばいたい気持ちはわかりますが、良くないことはしっかりと指摘するべきですよね。



ツマ子が生死に関わる状況でありながら、すでに葬儀の話を始める夫の父。あまりにも不謹慎すぎる発言に、腹が立ってしまいますよね。

