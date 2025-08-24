末期ガンで転院を促された妹…医師からの言葉に耳を疑う【ママリ】

つきママ(@tsukimama34)さんのフォロワーであるスミレさん。妹のサクラさんが「腰の痛み」を訴えているのを心配していました。その後サクラさんは盲腸で入院することとなり、手術をしたあとも体調不良が続いたため再検査をすることに。そこでステージ4の子宮頚がんが見つかるのでした。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『子宮頸がんと闘った妹の話』第26話～27話をごらんください。

抗がん剤治療を始めて1年半経ったある日、家族とともにサクラさんの主治医に呼ばれました。そこで主治医が放ったのはとても残酷な言葉だったのです…。

やはりこの先生、言い方にトゲがありますよね。言っていることは全て事実なんだと思いますが、これを直接聞いたスミレさんたちはすごく傷ついたのでは…？

