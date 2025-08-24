「理想の母親像」を妻にも求めていた？ 子ども優先で献身的な母にこだわる夫／夫ですが会社辞めました
ある日突然、会社に行けなくなって休職してしまった夫・川田俊。夫のかわりに働いて家計を支える妻・沙月。出口の見えない状況をなんとかしたいと思った妻の沙月は、休日に立ち寄った海で引っ越しを夫に提案します。都心から少し離れた自然豊かな葉山の町で、『主夫』になった夫と、『大黒柱』を担う妻の生活が始まりました……。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。今回は葉月家のエピソードをお届けします。
葉月圭太は幼い頃に母親を亡くしています。圭太の妻・香代は第二子を妊娠中。一人目の出産でつらい思いをした香代は、産後の回復のことも考えて今回は無痛分娩にしたいと考えています。
しかし母親の出産時の思い出話に思い入れがある圭太は、「普通分娩のほうがいい」「つらさがあるからこそ喜びも大きい」と無痛分娩に反対して、香代と口論になります。
圭太は「自分よりも子どもを優先する母親の姿」を羨ましく思っていたことを思い出し、無意識のうちに理想の母親像を妻にも求めていたことに気づきます。早くに母親を亡くしてその思い出にこだわる圭太は、香代と和解することができるのでしょうか。
※無痛分娩は麻酔によって痛みを和らげる方法ですが、まったく痛みがないわけではありません。メリット・デメリットについて十分に説明を受け、医師とよく相談した上で選択してください。
著＝とげとげ。