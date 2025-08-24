8月24日（日） 九州アジアリーグ試合結果

北九州下関フェニックス 対 火の国サラマンダーズ

第16回戦 北九州市民球場

火 ５００ １２２ ３１１｜１５

北 ０２０ ４００ ０２０｜ ６

火 の 国：田島、ワンディー、〇吉村、S福田ー有田、中庭

北九州下関：西垣、高井、●荒巻、吉田、伊藤秀、中村、木戸ー宮原

昨日の試合は九州アジアリーグ最長試合時間となる4時間58分、延長10回タイブレークの試合を制し優勝へのマジックを3とした火の国。今日も北九州市民球場にて北九州下関フェニックスとの一戦が行われた。

昨日タイブレークで8得点を挙げた勢いそのままに火の国が初回から猛攻を見せる。北九州下関の先発・西垣から今日1番の池内がライト前ヒット出塁するとすかさず盗塁を決める。2番古屋、3番小林は連続四球でいきなり無死満塁とすると4番松山が追い込まれながらもレフトへの犠飛でまず1点を先制。続く5番藤原もライトオーバーのタイムリーツーベースで1点、6番法村はショートゴロで2死なるも7番真兵、8番有田、9番松本の3連続タイムリーでもう3点を追加し初回から打者一巡で5点を先制する。

いきなり5点ビハインドからの戦いとなった北九州下関は2回から昨日もロングリリーフをした荒巻をマウンドに送るとわずか7球で三者凡退として迎えたその裏、2死から７番河野、8番宮原、9番漁野の3者連続ツーベースヒットで2点を返す。

リードが3点となった火の国は4回に先頭の松本がヒットで出塁すると牽制が悪送球となる間に三塁を陥れる。ここで1番古屋がセンターへ犠牲フライを放ち1点を追加。6対2とリードを広げる。

4点リードを許した北九州下関はその裏、3回から登板のワンディーに対して先頭の實松が逆方向となるレフトフェンス直撃のツーベースヒットで出塁すると、続くマリークのサードゴロを法村が後逸して無死一、二塁となる。ここで7番河野の絶妙なバントがヒットとなり無死満塁の大チャンスを作る。迎える8番の宮原はフルカウントからの変化球を見極めて押し出しの四球でまず1点、9番漁野もライト前にタイムリーを放ち2点目を挙げ、なお満塁の場面で1番中田はライトへの犠牲フライ、続く平間もセンターに犠牲フライを放ちこの回4点を返して同点に追いつく。

追いつかれた火の国は直後の5回、先頭の藤原がライト前ヒットで出塁すると、続く法村もライト前ヒットで一、三塁のチャンスを作ると7番の真兵が左中間へ２点タイムリーツーベースを放ち昨日の試合のように同点に追いつかれた直後に2点を勝ち越す。

さらに火の国は整備明けの6回、1死から3番小林、4番松山の連続ヒットで一、三塁とすると5番藤原が初球を捉えこれが左中間への2点タイムリーツーベースでこの回にも2点を追加。10対6とリードを広げる。

火の国は7回にも北九州下関の5番手伊藤秀から古屋の古屋のタイムリーと松山の2点タイムリーツーベースで2点、8回には2死二塁から中庭のレフト前ヒットを北九州下関のレフト・薮が後逸する間に1点、その裏に北九州下関は漁野がツーランホームランを放ち一矢報いるも9回古屋のソロホームランで1点を加えた火の国が勝利。このカード2連勝で優勝マジックを２とした。

火の国は初回に5点を先制。その後追いつかれるも直後の回に勝ち越し後毎回得点で相手に流れを渡さず勝利した。2回1/3を無失点に抑えた吉村が勝ち投手、7回から9回まで投げた福田がセーブを記録した。

北九州下関は初回5点のビハインドを4回に追いつくもその後毎回失点を許し敗戦。下位打線、特に9番漁野はツーランホームランを含む4安打を放つも1番から4番が無安打に終わり打線が繋がらなかった。

今日の勝利で火の国サラマンダーズの優勝マジックは２。最短優勝日は8月29日、リブワーク藤崎台球場にて18時より行われる宮崎サンシャインズ戦となっている。