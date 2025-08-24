日曜よる9時放送【Golden SixTONES】

SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で遊ぶ60分！

ゲストの素顔を引き出す、熱量MAXの王道スタジオバラエティーが始動！！



「24時間テレビ48」放送直後に、両国・国技館から番組初の生放送！

チョコレートプラネットや佐藤栞里などをゲストに加え、

チャリティーランナー・横山裕（SUPER EIGHT）も緊急参戦！

SixTONESから横山へ、労いの一品を！

さらに、24時間テレビの名シーンに、あの"サイズ姉さん"が！？

生放送でも関係ない！今宵も大暴走のSixTONESを見逃すな！





👑生タレだけレストラン料理の「タレ」だけを作る新感覚クッキング。今回はマラソン後の横山へ送る、生放送特別編。食材に合う最高の疲労回復タレを作る！果たして、生放送中に完成できるのか！？👑生サイズの晩餐身の回りにあるあらゆる物のサイズ感覚を問うクイズゲーム！これって…入る？入らない？24時間テレビのチャリティーマラソンをはじめとするチャレンジにまつわるクイズを出題！【出演】SixTONES【ゲスト】※五十音順佐藤栞里チョコレートプラネット横山裕（SUPER EIGHT）ほか