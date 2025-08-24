「Golden SixTONES」24時間テレビ直後生放送SP！8月31日（日）よる9時
日曜よる9時放送【Golden SixTONES】
SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で遊ぶ60分！
ゲストの素顔を引き出す、熱量MAXの王道スタジオバラエティーが始動！！
「24時間テレビ48」放送直後に、両国・国技館から番組初の生放送！
チョコレートプラネットや佐藤栞里などをゲストに加え、
チャリティーランナー・横山裕（SUPER EIGHT）も緊急参戦！
SixTONESから横山へ、労いの一品を！
さらに、24時間テレビの名シーンに、あの"サイズ姉さん"が！？
生放送でも関係ない！今宵も大暴走のSixTONESを見逃すな！
料理の「タレ」だけを作る新感覚クッキング。
今回はマラソン後の横山へ送る、生放送特別編。
食材に合う最高の疲労回復タレを作る！
果たして、生放送中に完成できるのか！？
👑生サイズの晩餐
身の回りにあるあらゆる物のサイズ感覚を問うクイズゲーム！
これって…入る？入らない？
24時間テレビのチャリティーマラソンをはじめとする
チャレンジにまつわるクイズを出題！
【出演】
SixTONES
【ゲスト】※五十音順
佐藤栞里
チョコレートプラネット
横山裕（SUPER EIGHT）
ほか