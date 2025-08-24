※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。

■これまでのあらすじ

同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「係のことで相談がある」と連絡を受けた専業主婦・黒木さん。「正直、断りたい」と思うが、仕方なく「幼稚園から帰ってきた後、家にいるから遊びにおいで」と伝えるのだった。



すると白田さんは、仕事があるので土曜日がいいと返答。黒木さんは、「こっちには合わせてくれないんだ」と少し嫌な気持ちになって…。



なんの相談かと思えば、突然「連絡係をやめたい」と言い出す白田さん。それをなぜ、黒木さんひとりに対して言うのでしょうか。白田さんの魂胆はまだまだわかりません…！(ツムママ)