お笑いコンビ「ガリットチュウ」福島善成（47）が24日に更新された「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルにゲスト出演。闇営業問題のその後について語る場面があった。

19年に発覚した吉本の闇営業問題。宴会に参加していたとして福島も謹慎処分を受けた。動画の冒頭、良ちゃんが「僕ら正直に言います。たまたまオファーが来て、この後宮迫さんとコラボする」と告白。福島は椅子から飛び上がり「嘘でしょ！？これ会わないよね？」と宮迫との鉢合わせを心配し大慌て。「怯えてるのか腹立ってるのかどっち？」と聞かれると「半々ですよ」と答え、コンビを笑わせた。

続けて、謹慎以降、宮迫と1度だけ再会したことを明かし「多分、酒飲んでたのかな。急に俺のとこパーッと来て、体触って“よう頑張っとるな”“見てるで”“今度食べに来てや、牛宮城”って」とささやくように言われたと身振りを交えながら告白。良ちゃんが「まず謝れや、ですけどね」と言うと、福島は「まあまあまあ」となだめながらも「簡単に言うと、先輩の言うことを聞いて会社裏切ったら、先輩は後輩を裏切って会社についた。ざっくり言うと」とぶっちゃけた。

福島は現在も「なるべく会わないようにしている」とし「1回、宮迫チャンネルからオファー来たけど、丁重にお断りして」と明かした。