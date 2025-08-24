※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫が同僚・芹との関係を疑われ、離婚危機にまで陥ったことを反省し、妻を交えて三者で話し合いの場を設けます。さらに妻が芹の夫・蓮斗を呼び出したことで、事態は思わぬ方向へ。蓮斗は芹の嘘を暴露し、さらに慰謝料を請求すると宣言。草太はこれまでの軽率な行動を認め、謝罪の意を込めて支払う意思を示します。しかし、蓮斗が慰謝料を請求するのは、草太ではなく、同期・藤枝であると明かすのでした。



■本当に不適切な関係にあったのは藤枝…!?

■急に黙りこんでしまった芹に追い打ち！■本命は草太だったけれど…蓮斗の口から、芹が同期の藤枝と不適切な関係を持っていた事実が明かされました。藤枝との関係を続けながらも、草太への未練を断ち切れず、ハートつきのメッセージで好意を伝え続けていたというのです。まるで「心・体・銭」といった要素を分担するかのように、複数の男性とやりとりをしていたという真実を明かされ、芹は反論する言葉を失い、顔を真っ赤にしてうつむくしかありませんでした。(スズ)