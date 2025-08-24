◇セ・リーグ 巨人2―4DeNA（2025年8月24日 東京D）

巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（44）は24日、DeNA戦の敗戦後に赤星優志投手（26）を抹消することを明らかにした。この日、今季21度目の先発マウンドに上がった赤星は、5回6安打4失点（自責3）で降板。チーム単独ワーストの今季9敗目を喫していた。

試合後、阿部監督が赤星について「先発外れてもらうから」とコメントしたことを受け、杉内コーチは「そうね、真っすぐが弱いかなと思うんで、1回抹消します」と返答。先発を外れるだけでなく「抹消します。球速が戻ってから、また入れるっていう感じになると思いますね。はい」と出場選手登録を抹消すると言い切った。

「ちょっとだいぶ疲れてるみたいなので。リフレッシュしてもらって。すぐ上がって来られたらいいですけどね。確かに（赤星）優志はね、1年間ローテを守ってましたから、今まで。ただ、僕は体力お化けだと思ってたんで赤星は。1年間やっても疲れないだろうなと思って。それでもやっぱりこうやって球速が落ちるんでね。1年間やった経験があんまりないピッチャーだから仕方ないんですけどね」

ここまで21試合に先発してきた26歳右腕を気遣った杉内コーチは、誰か昇格させるのか問われると「ないです、それは。いるメンバーで」と入れ替えは行わないとした。