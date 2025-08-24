【今週の12星座占いランキング】8月25日〜8月31日の運勢は？
第1位 おとめ座
前向きな姿勢で運を引き寄せよう！ 開放感のある場所で恋が進展する予感。
今週のおとめ座さんは、あなたの前向きな姿勢が運を引き寄せる好調期。仕事では、努力してきたことが実を結びそう。やりがいと充実感のある日々になりそうですが、頑張りすぎには注意が必要です。適度な休息も忘れないように。
恋愛面では、持ち前の明るさと自然体の魅力が光るでしょう。海辺のドライブなど、開放感のある場所が恋の進展にピッタリですよ。今は焦らず一緒に過ごす時間を楽しんでみて。
ラッキーアイテム：帽子
ラッキーカラー：ブラウン
第2位 うお座
人間関係が絶好調な一週間になりそう。価値観の合う人との交流にも期待！
今週のうお座さんは、人間関係が絶好調。とくに共通の目標を持つ仲間や、価値観の近い人との交流により充実感を得られるでしょう。これまであまり話す機会のなかった人とも、思いがけず意気投合するかも。人の輪を大切に過ごしてみて。
恋愛運も好調で、想いが通じやすいとき。自信を持ってアピールしてOK。また、別れた恋人から連絡があるかもしれませんが、過去は振り返らずに新しい恋を大切にした方が◎
ラッキーアイテム：アロマオイル
ラッキーカラー：ホワイト
第3位 かに座
職場ではチームワークが良好に。苦手な相手との関係改善のチャンスも。
今週のかに座さんは、職場では今まで以上にチームワークの良さを実感できるでしょう。苦手だった相手とも歩み寄るチャンスがあり、関係の修復に繋がりそうです。仕事へのモチベーションも自然と高まるはず。
恋愛面では、友人の思わぬ優しさに触れ、恋心が芽生えるかも。パートナーがいる人は、素直な気持ちを言葉にしてください。信頼が深まり、より安心できる関係性へと変わっていきますよ。
ラッキーアイテム：星のモチーフ
ラッキーカラー：ゴールド
第4位 さそり座
仕事では直感が冴えわたるタイミング。恋の進展には、夏らしい場所がカギに。
今週のさそり座さんは、夏の終わりのエネルギーに後押しされて、あなたらしさが光るとき。仕事では直感が冴え、良いタイミングで動けそう。新しいアイデアが評価されたり、周囲からの信頼も得られるはず。
恋愛面では、共通の趣味や価値観の合う相手との距離がぐっと縮まる予感。ビアガーデンなど、夏を感じられる場所が縁を深めるきっかけに。積極的に誘ってみると、嬉しい展開が期待できるでしょう。
ラッキーアイテム：宝石のついた指輪
ラッキーカラー：オレンジ
第5位 おうし座
停滞していたことが動きだす一週間。周囲とのコミュニケーションを大切に。
今週のおうし座さんは、前向きな気持ちが湧いてくるタイミング。これまで停滞していたことに、少しずつ動きが出てきそうです。とくに仕事や学びの面では、努力が形になりやすく、成果を実感できるでしょう。周囲とのコミュニケーションを大切にすることで、たくさんの協力を得られるようになりますよ。
恋愛では、会話が恋を育てるとき。気になる相手とは、素直な気持ちでやりとりをしましょう。
ラッキーアイテム：日傘
ラッキーカラー：サーモンピンク
第6位 やぎ座
公私ともに忙しく無理しがちな一週間に。完璧を目指さずに休息を優先して！
今週のやぎ座さんは、公私ともにやるべきことが多く、気づかないうちに無理をしてしまいがち。全てを完璧にこなそうとせずに、頑張りすぎて疲れないように心がけてみて。リフレッシュする時間を意識して作ると◎
恋愛面では、相手の言葉の裏を読みすぎず、素直なコミュニケーションを心がけましょう。恋人がいる人は、ゆっくりと話せる時間を持つこと。シングルの人は、身近な人が恋人候補になる可能性が。
ラッキーアイテム：ネイル
ラッキーカラー：ブラック
第7位 ふたご座
少しずつ運気も上昇しそうな一週間に。恋愛は夏のイベントで進展する予感。
今週のふたご座さんは、徐々に活力が戻り、新しいチャレンジをするのに最適なタイミングが訪れるでしょう。仕事面では、これまで遅れ気味だった計画が軌道に乗り始め、周囲との連携もスムーズに進むはず。
ラッキーアイテム：白のサンダル
ラッキーカラー：スカイブルー
第8位 みずがめ座
迷いや揺らぎを感じやすいタイミング。今は少し立ち止まって内面を整えると◎
今週のみずがめ座さんは、迷いや揺らぎを感じやすいタイミング。どこか落ち着かない気持ちになり、目の前のことに集中できない可能性も。周りの反応が気になって、自分の気持ちを抑え込んでしまうこともあるでしょう。今は無理に動くよりも、少し立ち止まって内側を整えることを意識してみて。ゆっくりとした歩みの中に、次へ進むためのヒントが隠れているはず。
恋愛では、好きな人の言動に一喜一憂しすぎないように。
ラッキーアイテム：リップグロス
ラッキーカラー：シルバー
第9位 おひつじ座
「整える」がテーマとなる一週間に。生活習慣や人間関係を見直すと運気アップ。
今週のおひつじ座さんは、「整える」ことがテーマとなりそう。部屋の片づけやデスク周りの整理整頓、そして生活習慣の見直しをすると吉。小さなことでも手をつけると、気分がすっきりし、前向きなエネルギーが湧いてくるでしょう。
人間関係も、無理に広げるより「本当に心地良い人」との繋がりを大切に。やるべきことが多く感じられるかもしれませんが、着実にこなしていけば大丈夫。焦らず、丁寧な行動を心がけてみて。
ラッキーアイテム：アロマキャンドル
ラッキーカラー：イエロー
第10位 てんびん座
普段よりもコミュニケーションは丁寧に。自分を労わってあげる時間を作ると◎
今週のてんびん座さんは、運気はやや停滞気味。そのため焦りが出やすくなります。仕事面では、無理に急がず、基本に立ち返って丁寧に取り組むことが大切に。周囲とのコミュニケーションはいつも以上に注意を払いましょう。
恋愛では、恋人とは一呼吸置いて、冷静に話し合うこと。夏の自然や風景を楽しみながら、自分自身を労わる時間を確保してください。ゆったりした気持ちで乗り切ることが、運気回復のポイントになりますよ。
ラッキーアイテム：新しいノート
ラッキーカラー：パープル
第11位 しし座
慣れている作業こそ慎重に行った方が吉。恋愛では、相手の言動に振り回されそう。
今週のしし座さんは、流れにブレーキがかかりそうな気配。仕事では集中力が途切れやすく、見落としがトラブルの原因に。ルーティン作業や慣れている業務こそ、慎重に進めるが吉。予定変更や急な依頼にも柔軟に対応できるように、スケジュールには余裕を持っておくといいでしょう。
恋愛面では、相手の言動に振り回されやすく、不安が募ることも。夜風にあたりながら好きな音楽を聴いたり、自然と向き合うと運気も回復していくはずです。
ラッキーアイテム：レースのハンカチ
ラッキーカラー：レッド
第12位 いて座
人間関係で誤解が生じやすいタイミング。今週は一人の時間を楽しんだ方が吉。
今週のいて座さんは、人間関係で誤解やすれ違いが起こりやすい時期。無理に関わろうとせずに、距離感を大切にしてみて。花火大会や夏祭りも、無理して行くよりも気が向いたらふらっと参加するという心持ちでOK。涼しい場所で静かに自分を癒すことが、運気回復への第一歩です。
恋愛面でも、恋人と会えないなどのすれ違いが増えるかも。期待しすぎるとガッカリしてしまうので、今週は一人時間を楽しんだ方が良さそう。
ラッキーアイテム：花柄のハンドタオル
ラッキーカラー：モスグリーン