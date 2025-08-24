【今週の12星座占いランキング】8月25日〜8月31日の運勢は？

第1位 おとめ座

前向きな姿勢で運を引き寄せよう！ 開放感のある場所で恋が進展する予感。

今週のおとめ座さんは、あなたの前向きな姿勢が運を引き寄せる好調期。仕事では、努力してきたことが実を結びそう。やりがいと充実感のある日々になりそうですが、頑張りすぎには注意が必要です。適度な休息も忘れないように。 恋愛面では、持ち前の明るさと自然体の魅力が光るでしょう。海辺のドライブなど、開放感のある場所が恋の進展にピッタリですよ。今は焦らず一緒に過ごす時間を楽しんでみて。

ラッキーアイテム：帽子 ラッキーカラー：ブラウン



第2位 うお座

人間関係が絶好調な一週間になりそう。価値観の合う人との交流にも期待！

今週のうお座さんは、人間関係が絶好調。とくに共通の目標を持つ仲間や、価値観の近い人との交流により充実感を得られるでしょう。これまであまり話す機会のなかった人とも、思いがけず意気投合するかも。人の輪を大切に過ごしてみて。 恋愛運も好調で、想いが通じやすいとき。自信を持ってアピールしてOK。また、別れた恋人から連絡があるかもしれませんが、過去は振り返らずに新しい恋を大切にした方が◎

ラッキーアイテム：アロマオイル ラッキーカラー：ホワイト



第3位 かに座

職場ではチームワークが良好に。苦手な相手との関係改善のチャンスも。

第4位 さそり座

仕事では直感が冴えわたるタイミング。恋の進展には、夏らしい場所がカギに。

第5位 おうし座

停滞していたことが動きだす一週間。周囲とのコミュニケーションを大切に。

今週のおうし座さんは、前向きな気持ちが湧いてくるタイミング。これまで停滞していたことに、少しずつ動きが出てきそうです。とくに仕事や学びの面では、努力が形になりやすく、成果を実感できるでしょう。周囲とのコミュニケーションを大切にすることで、たくさんの協力を得られるようになりますよ。 恋愛では、会話が恋を育てるとき。気になる相手とは、素直な気持ちでやりとりをしましょう。

ラッキーアイテム：日傘 ラッキーカラー：サーモンピンク



第6位 やぎ座

公私ともに忙しく無理しがちな一週間に。完璧を目指さずに休息を優先して！

今週のやぎ座さんは、公私ともにやるべきことが多く、気づかないうちに無理をしてしまいがち。全てを完璧にこなそうとせずに、頑張りすぎて疲れないように心がけてみて。リフレッシュする時間を意識して作ると◎ 恋愛面では、相手の言葉の裏を読みすぎず、素直なコミュニケーションを心がけましょう。恋人がいる人は、ゆっくりと話せる時間を持つこと。シングルの人は、身近な人が恋人候補になる可能性が。

ラッキーアイテム：ネイル ラッキーカラー：ブラック



第7位 ふたご座

第8位 みずがめ座

迷いや揺らぎを感じやすいタイミング。今は少し立ち止まって内面を整えると◎

今週のみずがめ座さんは、迷いや揺らぎを感じやすいタイミング。どこか落ち着かない気持ちになり、目の前のことに集中できない可能性も。周りの反応が気になって、自分の気持ちを抑え込んでしまうこともあるでしょう。今は無理に動くよりも、少し立ち止まって内側を整えることを意識してみて。ゆっくりとした歩みの中に、次へ進むためのヒントが隠れているはず。 恋愛では、好きな人の言動に一喜一憂しすぎないように。

ラッキーアイテム：リップグロス ラッキーカラー：シルバー



第9位 おひつじ座

「整える」がテーマとなる一週間に。生活習慣や人間関係を見直すと運気アップ。

第10位 てんびん座

普段よりもコミュニケーションは丁寧に。自分を労わってあげる時間を作ると◎

今週のてんびん座さんは、運気はやや停滞気味。そのため焦りが出やすくなります。仕事面では、無理に急がず、基本に立ち返って丁寧に取り組むことが大切に。周囲とのコミュニケーションはいつも以上に注意を払いましょう。 恋愛では、恋人とは一呼吸置いて、冷静に話し合うこと。夏の自然や風景を楽しみながら、自分自身を労わる時間を確保してください。ゆったりした気持ちで乗り切ることが、運気回復のポイントになりますよ。

ラッキーアイテム：新しいノート ラッキーカラー：パープル



第11位 しし座

慣れている作業こそ慎重に行った方が吉。恋愛では、相手の言動に振り回されそう。

今週のしし座さんは、流れにブレーキがかかりそうな気配。仕事では集中力が途切れやすく、見落としがトラブルの原因に。ルーティン作業や慣れている業務こそ、慎重に進めるが吉。予定変更や急な依頼にも柔軟に対応できるように、スケジュールには余裕を持っておくといいでしょう。 恋愛面では、相手の言動に振り回されやすく、不安が募ることも。夜風にあたりながら好きな音楽を聴いたり、自然と向き合うと運気も回復していくはずです。

ラッキーアイテム：レースのハンカチ ラッキーカラー：レッド



第12位 いて座

人間関係で誤解が生じやすいタイミング。今週は一人の時間を楽しんだ方が吉。