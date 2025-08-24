織田裕二の登場にバナナマン設楽「違和感･･･」『せっかくグルメ』初出演
俳優の織田裕二が、9月7日放送のTBS系バラエティ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』(21:00〜)にスタジオゲストとして出演する。織田が同番組に出演するのは初めて。
左から織田裕二、設楽統、日村勇紀、横澤夏子
収録でMC・バナナマン(設楽統・日村勇紀)の設楽が、「織田さんがスタジオにいることの違和感･･･」と驚きを見せると、織田が「僕が緊張しています」と本音を吐露する場面が展開された。
また、スタジオには横澤夏子もゲスト出演し、織田とバナナマンを交えた掛け合いで笑いを誘う。ロケゲストには福士加代子とハリセンボン・近藤春菜が出演し、織田の好物である海鮮料理を探すべくロケに出る。
今回の放送では、日村が、パリオリンピックの陸上女子やり投で金メダルを獲得した北口榛花選手の地元・北海道旭川市へ。さらに、福士加代子と近藤春菜は千葉県銚子市へと、それぞれロケに出て現地の方の“せっかくなので食べて欲しい”グルメを探訪する旅をお届けする。
