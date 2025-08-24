「冷たい水にも秒溶け」でドリンク完成するAGF「ブレンディ」マイボトルスティックに井桁弘恵さんのTVCM効果 6月以降1.5倍
“冷たい水にも秒溶け”を訴求し、水やお湯を注いで軽く振るとドリンクが完成する「ブレンディ」マイボトルスティックの販売が上向いている。
8月19日、発表会に臨んだ伊藤英郎執行役員は、井桁弘恵さんを起用したTVCMを放映開始した6月末以降、販売金額が前年比1.5倍で推移していることを明らかにした。
継続購入者が多く、SNSなどで口コミや他薦の発話も発生しているという。
「認知の壁があるが、手に取っていただいた方が非常にいい体験をされ、ポジティブな評価の書き込みが多く出ていることが判明したため、今後も大きく投資をしていきたい」と伊藤執行役員は意欲を示す。
ライブコマースでは“秒溶け”の価値に驚嘆の声が寄せられるなど好評を博したという。
夏の長期化や熱中症患者の増加傾向を受け、6月に開催したイベントで水分補給に好適であることをアピールしたことも奏功したとみられる。
同商品は、“冷たい水にも秒溶け”といった簡便性のほか、バラエティ性・経済性・環境負荷低減を加えた4つの生活価値を備えている。
バラエティ性は7種類のフレーバーのラインアップで担保。
7種類のうち、適量のアラニンとナトリウムを含み“水よりはやい水分補給”を訴求するのは「すっきりレモン＆ビタミンC」と「すっきりアセロラ＆ビタミンC」の2品となる。
残暑が長引くとの見立てのもと、9月と10月にもデジタル広告の投下を予定している。