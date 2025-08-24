「冷たい水にも秒溶け」でドリンク完成するAGF「ブレンディ」マイボトルスティックに井桁弘恵さんのTVCM効果　6月以降1.5倍

“冷たい水にも秒溶け”を訴求し、水やお湯を注いで軽く振るとドリンクが完成する「ブレンディ」マイボトルスティックの販売が上向いている。

8月19日、発表会に臨んだ伊藤英郎執行役員は、井桁弘恵さんを起用したTVCMを放映開始した6月末以降、販売金額が前年比1.5倍で推移していることを明らかにした。

継続購入者が多く、SNSなどで口コミや他薦の発話も発生しているという。

「認知の壁があるが、手に取っていただいた方が非常にいい体験をされ、ポジティブな評価の書き込みが多く出ていることが判明したため、今後も大きく投資をしていきたい」と伊藤執行役員は意欲を示す。

ライブコマースでは“秒溶け”の価値に驚嘆の声が寄せられるなど好評を博したという。

夏の長期化や熱中症患者の増加傾向を受け、6月に開催したイベントで水分補給に好適であることをアピールしたことも奏功したとみられる。

同商品は、“冷たい水にも秒溶け”といった簡便性のほか、バラエティ性・経済性・環境負荷低減を加えた4つの生活価値を備えている。

バラエティ性は7種類のフレーバーのラインアップで担保。

7種類のうち、適量のアラニンとナトリウムを含み“水よりはやい水分補給”を訴求するのは「すっきりレモン＆ビタミンC」と「すっきりアセロラ＆ビタミンC」の2品となる。

残暑が長引くとの見立てのもと、9月と10月にもデジタル広告の投下を予定している。