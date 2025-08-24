Í¿Æá¹ñÄ®Ä¹¤Ë¾åÃÏ»á½éÅöÁª¡¡¼«±ÒÂâÁý¶¯¤Ë¿µ½Å»ÑÀª
¡¡Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦²Æì¸©Í¿Æá¹ñÄ®Ä¹Áª¤Ï24ÆüÅê³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢Ìµ½êÂ°¿·¿Í¤Î¸µÄ®µÄ¾åÃÏ¾ïÉ×»á¡Ê61¡Ë¤¬¡¢Ìµ½êÂ°¸½¿¦»å¿ô·ò°ì»á¡Ê72¡Ë¡¢Ìµ½êÂ°¿·¿Í¤Î¸µÄ®µÄÅÄÎ¤ÀéÂå´ð»á¡Ê67¡Ë¤òÇË¤ê½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼«±ÒÂâ¤Î¡ÖÆîÀ¾¥·¥Õ¥È¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¼ç¤ÊÁèÅÀ¤ËÏÀÀï¤òÅ¸³«¡£¾åÃÏ»á¤ÏËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½¾õ°Ê¾å¤ÎÉôÂâÁý¶¯¤Ë¤Ï¿µ½Å»ÑÀª¤À¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï90.83¡ó¡£
¡¡ÆÀÉ¼¿ô¤Ï¡¢¾åÃÏ»á557É¼¡¢»å¿ô»á506É¼¡¢ÅÄÎ¤»á136É¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ¤Ï2016Ç¯¡¢ÆüËÜºÇÀ¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÍ¿Æá¹ñÅç¤ËÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÃóÆÖÃÏ¤ò³«Àß¡£22Ç¯¤Ë¤Ï¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î°ÜÆ°¼°¥ì¡¼¥À¡¼ÉôÂâ¤¬¾ïÃó²½¤µ¤ì¡¢24Ç¯¤ÏÎ¦¼«ÅÅ»ÒÀïÉôÂâ¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾åÃÏ»á¤ÏÅöÁª¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢¼«±ÒÂâ¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ë´Ø¤·¡ÖËÉ±Ò¾Ê¤Î¾ðÊó¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¡¢Ä®Ì±¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡»å¿ô»á¤Ï¡Ö¹ñ¤¬¿Ê¤á¤ëËÉ±ÒÀ¯ºö¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆîÀ¾¥·¥Õ¥È¤ÎÁ´ÌÌ»Ù»ý¤ò¾§¤¨¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÄÎ¤»á¤ÏÃóÆÖÃÏ¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤äÆüÊÆ¶¦Æ±·±Îý¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢¹¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤¿¡£