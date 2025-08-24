WEST.初の主催フェス『WESSION FESTIVAL 2025』の出演アーティストが一斉解禁！さらに「WESSION」ラスト2回のゲストも決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

WEST.初の主催フェス『WESSION FESTIVAL 2025』が10月12～13日に大阪・万博記念公園で開催。その出演アーティストが一斉解禁された。さらに、WOWOWとWEST.による音楽番組『WESSION』の第4～5回のゲストも発表された。

■WEST.と共にフェスを盛り上げるべく9組の豪華アーティストが集結！

『WESSION FESTIVAL 2025』には両日共にWEST.が出演。そして初日・10月12日はアイナ・ジ・エンド、Saucy Dog、サンボマスター、Lucky Kilimanjaroが出演。そして2日目・10月13日はMONGOL800、wacci、ウルフルズ、eill 、Little Glee Monsterの出演が決定した。

チケットはWOWOW加入者限定のオフィシャルWOWOW先行抽選（イープラス）は8月24日22:00～9月7日23:59まで。SMBC Olive会員限定のOlive先行抽選（イープラス）は9月3日21:59まで受付中。チケット情報の詳細はオフィシャルホームページをご確認いただきたい。

■『WESSION』ではLucky KilimanjaroとSaucy Dog・石原慎也がWEST.とセッション

6月よりWOWOWでスタートしたWEST.のマンスリーレギュラー番組『WESSION』の第4回、第5回のゲストも決定。

第4回には「世界中の毎日をおどらせる」というテーマのもとに活動する6人組バンド、Lucky Kilimanjaroが登場。ボーカル・熊木が番組のために書き下ろしたダンサブルな楽曲をセッションする。

第5回には瑞々しいメロディと等身大の歌詞で聴く人の共感を集めるSaucy Dogより石原慎也が登場。石原も番組のために書き下ろしたオリジナル楽曲でWEST.とセッションする。さらに最終回ということで、WEST.からスペシャルプレゼントもあるので、フェスと共にこちらも注目だ。

■ライブ情報

『WESSION FESTIVAL 2025』

10/12（日）大阪・万博記念公園

10/12（月・祝）大阪・万博記念公園

■番組情報

WOWOW『WESSION』

09/28（日）19:00～

ゲスト：Lucky Kilimanjaro

10月放送予定

ゲスト：石原慎也（Saucy Dog）

■関連リンク

『WESSION FESTIVAL 2025』特設サイト

https://www.wowow.co.jp/event/wession/#event

『WESSION』番組サイト

https://www.wowow.co.jp/event/wession/#program

WEST. OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/29

https://www.elov-label.jp/s/je/artist/J0010