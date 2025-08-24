あいみょん『CDTVライブ！ライブ！』で披露した「いちについて」パフォーマンス映像を期間限定公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

あいみょんが8月4日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で披露した最新曲「いちについて」のパフォーマンス映像があいみょんオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。

■「いちについて」のパフォーマンス映像は9月21日22:00までの4週間限定公開

「いちについて」はTBS系日曜劇場『19番目のカルテ』の主題歌として書き下ろされた楽曲。7月23日に配信リリースされており、8月17日にはミラーレイチェル智恵氏が監督を務めたMVも公開されている。

今回公開されたパフォーマンス映像は9月21日22:00までの4週間限定の公開となっている。

■「いちについて」『CDTVライブ！ライブ！』パフォーマンス映像

■「いちについて」MV

■リリース情報

2025.07.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「いちについて」

2025.09.17 ON SALE

Blu-ray＆DVD『AIMYON TOUR 2024-25 “ドルフィン・アパート” IN 大阪城ホール』

■番組情報

TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』

毎週日曜 21:00～21:54

出演：松本潤 小芝風花 新田真剣佑 清水尋也 岡崎体育 池谷のぶえ 本多力 松井遥南

ファーストサマーウイカ 津田寛治 池田成志

生瀬勝久 木村佳乃 田中泯

原作：富士屋カツヒト『19番目のカルテ 徳重晃の問診』（ゼノンコミックス／コアミックス）

脚本：坪田文

主題歌：あいみょん「いちについて」

製作：TBSスパークル、TBS

■関連リンク

『19番目のカルテ』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/19karte_tbs/

「いちについて」特設サイト

https://www.aimyong.net/feature/ichinitsuite

あいみょん オフィシャルサイト

http://www.aimyong.net/