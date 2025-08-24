あいみょん『CDTVライブ！ライブ！』で披露した「いちについて」パフォーマンス映像を期間限定公開

あいみょんが8月4日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で披露した最新曲「いちについて」のパフォーマンス映像があいみょんオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。

■「いちについて」のパフォーマンス映像は9月21日22:00までの4週間限定公開

「いちについて」はTBS系日曜劇場『19番目のカルテ』の主題歌として書き下ろされた楽曲。7月23日に配信リリースされており、8月17日にはミラーレイチェル智恵氏が監督を務めたMVも公開されている。

今回公開されたパフォーマンス映像は9月21日22:00までの4週間限定の公開となっている。

■「いちについて」『CDTVライブ！ライブ！』パフォーマンス映像

■「いちについて」MV

■リリース情報

2025.07.23 ON SALE
DIGITAL SINGLE「いちについて」

2025.09.17 ON SALE
Blu-ray＆DVD『AIMYON TOUR 2024-25 “ドルフィン・アパート” IN 大阪城ホール』

■番組情報

TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』
毎週日曜 21:00～21:54

出演：松本潤　小芝風花　新田真剣佑　清水尋也　岡崎体育　池谷のぶえ　本多力　松井遥南
ファーストサマーウイカ　津田寛治　池田成志
生瀬勝久　木村佳乃　田中泯
原作：富士屋カツヒト『19番目のカルテ 徳重晃の問診』（ゼノンコミックス／コアミックス）
脚本：坪田文
主題歌：あいみょん「いちについて」
製作：TBSスパークル、TBS

