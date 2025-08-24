あいみょん『CDTVライブ！ライブ！』で披露した「いちについて」パフォーマンス映像を期間限定公開
あいみょんが8月4日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で披露した最新曲「いちについて」のパフォーマンス映像があいみょんオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。
■「いちについて」のパフォーマンス映像は9月21日22:00までの4週間限定公開
「いちについて」はTBS系日曜劇場『19番目のカルテ』の主題歌として書き下ろされた楽曲。7月23日に配信リリースされており、8月17日にはミラーレイチェル智恵氏が監督を務めたMVも公開されている。
今回公開されたパフォーマンス映像は9月21日22:00までの4週間限定の公開となっている。
■「いちについて」『CDTVライブ！ライブ！』パフォーマンス映像
■「いちについて」MV
■リリース情報
2025.07.23 ON SALE
DIGITAL SINGLE「いちについて」
2025.09.17 ON SALE
Blu-ray＆DVD『AIMYON TOUR 2024-25 “ドルフィン・アパート” IN 大阪城ホール』
■番組情報
TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』
毎週日曜 21:00～21:54
出演：松本潤 小芝風花 新田真剣佑 清水尋也 岡崎体育 池谷のぶえ 本多力 松井遥南
ファーストサマーウイカ 津田寛治 池田成志
生瀬勝久 木村佳乃 田中泯
原作：富士屋カツヒト『19番目のカルテ 徳重晃の問診』（ゼノンコミックス／コアミックス）
脚本：坪田文
主題歌：あいみょん「いちについて」
製作：TBSスパークル、TBS
■関連リンク
『19番目のカルテ』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/19karte_tbs/
「いちについて」特設サイト
https://www.aimyong.net/feature/ichinitsuite
あいみょん オフィシャルサイト
http://www.aimyong.net/