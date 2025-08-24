「ヤクルト１−８阪神」（２４日、神宮球場）

阪神が引き分けを挟んだ連勝で、優勝マジックを「１６」とした。１７打席無安打だった佐藤輝が四回に３２号ソロを放つなど２安打２打点。デイリースポーツ評論家・中田良弘氏は佐藤輝の“復調”に太鼓判を押した。

◇ ◇

打撃の調子が気がかりだった佐藤輝が９試合ぶりの一発。前日２３日のヤクルト戦では４三振と、心配されていた中での快音だった。

「佐藤輝は復調と言えるのではないか。ヒットが出ていない時期が続いていた中で本塁打を含めて２安打。四回にソロ本塁打が出ただけでなく八回にタイムリーも出た。佐藤輝らしさが戻ってきた」

佐藤輝は１３日・広島戦から２３日・ヤクルト戦まで、出場８試合で３２打数２安打、打率・０６３だった。

「気になっていたことは１２日の広島戦で欠場したこと。前々日の１０日・ヤクルト戦で４安打するまで６試合連続安打だった。ところが、翌１１日の広島戦が雨天中止、１２日の広島戦で欠場したことで佐藤輝は２日間試合から離れたことになる。ゲームから離れたことが、調子の波に多少の影響を生じさせたのかもしれない。改めて、状態を維持する難しさを感じた」

八回には森下と佐藤輝の連続タイムリーなどで５得点。終わってみれば１３安打８得点の快勝だ。

「しかしながら、１番・近本と２番・中野の働きが大きい。この日でも近本は３四球で中野は４安打。上位の２人が出塁できているからこそ、３番・森下、４番・佐藤輝、５番・大山のクリーンアップが光っている部分が大きい」