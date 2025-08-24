2025年8月1日（金）から、『ショコラティエ マサール 新千歳空港出発ロビー店』にて、空港限定の新商品『北海道生テリーヌ』が販売されています。

『北海道生テリーヌ』は、ショコラティエが最上質カカオと北海道厳選素材でつくる口溶けなめらかなショコラスイーツの最高峰。

世界が認める厳選素材と極上の技が生み出す、心を奪われるほどの芳醇な香り、そして濃厚な味わい。なのに、まるで北海道の雪のように軽やかにさらりと口の中で溶ける感覚が楽しめます。

この『北海道生テリーヌ』は毎日職人が手間と時間をかけて一つずつ仕上げられていて、機械で大量に作ることはできないのだそう。温度や湿度、素材の状態と丁寧に向き合いながら完成させるその工程は、まさに“工芸品”の域。

なめらかさ、香り、溶け方、すべてが繊細で、一瞬の判断が味を左右するため、一日に作れるのはわずか100セットです。

『ショコラ』は、北海道産の35％生クリームと新鮮な牛乳を使用し、なめらかさとコクを極めた、『ショコラティエ マサール』の最高傑作。

マダガスカル産バニラビーンズとブランデー『クルボアジェ』の余韻が、味わいに芳醇さと深い奥行きを添えます。

『ミルク』は、北海道産クリームをブレンドしたホワイトチョコレートに、さらに北海道産の生クリームや牛乳、クリームチーズを贅沢に加え、豊かなコクを引き出されています。

また、風味を引き立てるためにアマレットとマダガスカル産バニラをプラス。

白くなめらかなキューブに、北海道の大地が持つ力強さと優しさが封じ込められています。

『キャラメル』は、『ショコラティエ マサール』のルーツである『古谷製菓』のウィンターキヤラメルをオマージュ。

北海道産の乳製品をふんだんに使い、優しさの中にほろ苦さが広がる、洗練された味わいに仕上げられています。

詳細情報

北海道生テリーヌ

発売日：2025年8月1日（金）

価格：2,160円（専用保冷バッグ付き）

内容：3種セット（ショコラ／ミルク／キャラメル）

販売場所：北海道千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル2階 ショコラティエ マサール 新千歳空港出発ロビー店

営業時間：8:00～20:00

販売数：1日限定100セット（手作り製造のため）

※最新情報は公式サイトをご確認ください

北海道Likers編集部のひとこと

また新千歳空港に“絶対買うべきお土産”が登場です。濃厚なのに軽やか、という新食感の生テリーヌは、自分へのご褒美にもぴったりです！

