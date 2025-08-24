ＷＥリーグＣ大阪ヤンマーが今シーズン初白星　１９歳ＦＷ田子夏海がチーム１号「うれしかったです」

◆女子サッカー◇ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第３節 Ｃ大阪２―０相模原（２４日・ヨドコウ）

Ｃ大阪ヤンマーはホームで相模原を迎え、２―０で今シーズン初勝利を飾った。

前半３０分、ＭＦ北原朱夏のロングパスをペナルティーエリア中央で受けたＦＷ田子夏海が左に切り返し、左足でシュート。「スタートから出て緊張していたけど、点を決める気持ちで試合に入っていた。うれしかったです」。３試合目で初スタメンをつかんだ１９歳が今シーズンチーム初得点で先制した。

１点リードの後半３１分にはＦＷ宝田沙織のシュートを相手ＧＫがはじき、ゴールライン手前に転がったところを、走り込んできた北原が体勢を崩しながら押し込んで追加点。ＷＥリーグでは自身初ゴールとなった北原は「詰めといた方がいいなと思って走っていた。（ゴールか分からなくて）とりあえず、触っとけって感じで。（宝田）沙織さんには『ナイス！』って言われたけど、『ごめんなさーい』って（笑）」と苦笑い。それでも、１ゴール１アシストの活躍を見せ、「勝利に関われてうれしかった」と笑顔を見せた。

Ｃ大阪ヤンマーは１勝２分け負けなしで、勝ち点５で４位に順位を上げた。