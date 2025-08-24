◇セ・リーグ 中日4-5広島（2025年8月24日 マツダスタジアム）

中日・金丸が味方の拙守から崩れ、5回5失点、自責0で5敗目。打線は1点差まで詰め寄る意地は見せたが、反撃及ばず。チームの連勝は3で止まり、再び5位に転落した。

金丸の誤算は3回だった。先頭・石原を打ち取ったかに見えたゴロを三塁手・チェイビスが一塁悪送球（記録は失策）。その後1死一、三塁で前川に左前適時打され先制点を献上。続くファビアンは空振り三振に斬ったものの、モンテロに左越え2点二塁打。さらに、末包に左2ランを被弾した。金丸の1イニング5失点は、プロ入り後ワーストだった。

金丸は球団を通じて、「大事な試合で、やられてはいけない1イニング大量失点を与えてしまったことは反省したいと思います」と悔やんだ。

井上監督は試合後、「もう結局そこに尽きるでしょ」と切り出すと、「みんな取り返そうと必死にやったけど、やっぱり、そのしょうもないエラー、取れるアウトを取れないようでは結果そうなる」と頭を抱えた。

続けて、指揮官は失策が目立つ三塁・チェイビスについて、「不安要素を抱えながら使っているというのは、もちろん、オレが使っているわけだから、まだ来て2カ月で、そういう判断をするのはどうかと思う。でも、やっぱり投手に負担がかかってしまうということがあるなら、考えないといけない」と話した。