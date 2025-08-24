まるっと真似したい！【グローバルワーク】40・50代の簡単オシャレ♡「柄パンツコーデ」

シンプルコーデになりがちな薄着の季節。ガラッと気分を変えたいときは、一点投入でマンネリ打破できそうな柄パンツにトライしてみて。上品な柄と色味でキレイ見えが狙える【グローバルワーク】のパンツなら、40・50代女性にもぴったり。スタッフさんの着こなしとともに紹介するので、ぜひ参考にして。

シンプルコーデもサマになる花柄デザイン

【グローバルワーク】「楊柳イージー柄パンツ」\4,391（税込・セール価格）

モノトーンの花柄がエレガントな印象を与えるパンツ。大人っぽい配色で、大人コーデになじみやすいはず。1枚で存在感があり、シンプルコーデでもサマ見えが狙えるのが嬉しいポイント。アッシュグリーンのペプラムトップスと合わせれば、品の良さが漂う着こなしに。

フェミニンなムード満点！ 小花柄パンツで華やかに

【グローバルワーク】「さらさらリラックスイージーパンツ」\3,842（税込・セール価格）

一点投入でコーデがパッと華やぐ、小花柄のイージーパンツ。たっぷりと生地を使ったリラクシーなシルエットで、歩くたびにエレガントな揺れ感を楽しめそうです。パンツに存在感があるので、トップスはシンプルなTシャツでもキマります。足元は重た見えしないようにサンダルを選ぶのがおすすめ。

writer：Emika.M