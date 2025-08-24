手軽に南国気分ーーッッ♡【カルディ】見つけたら即カゴ推奨！「沖縄フード」

暑い夏こそ沖縄に行きたい！ そんな時には【カルディ】で買える「沖縄フード」で気軽に沖縄気分を味わってみるのはいかが？ 今回は、マニア激推しの商品をピックアップ。見つけたら即GETがおすすめです。

手軽に沖縄の味を堪能！「とろとろ軟骨ソーキそば」

沖縄の定番グルメを手軽に味わえるこちらの「軟骨ソーキそば」。@monmon.121さんによると「麺とスープ、軟骨ソーキ」がセットになって、1人前\548（税込）で買えるのはリーズナブル。お好みで紅生姜やかまぼこなど、自分好みのトッピングをするのも良さそうです。沖縄グルメ好きは、お見逃しなく！

サイズがいい！「ひとくち塩黒糖サーターアンダギー」

お店によって味わいや食感が違う、沖縄の人気おやつ「サーターアンダギー」も、カルディならパクッとつまめる1口サイズが販売されています。砂糖・油・揚げるという意味合いのサーターアンダギーは、ちょっぴり罪悪感……という人も1口サイズならつい手が伸びてしまいそう。沖縄の海塩ぬちまーすを使用しており、@monmon.121さんいわく「黒糖と黒蜜の甘さが引き立っています」とのこと。

本格派！「紅芋パウンドケーキ」

久米島の紅芋を使ったパウンドケーキ。島外への持ち出しができない紅芋のスイーツが、カルディで買えるなんて嬉しすぎます。@monmon.121さんによると「甘さは控えめで、紅芋の優しくて素朴な甘さ」が感じられるそう。好きな厚さにカットできるのもうれしいポイントです。夏はぜひ冷やして食べてみて。

ご飯もお酒も進む！「もずくキムチ」

沖縄県産のもずくをキムチに仕上げた「もずくキムチ」。ご飯にかけてもおつまみにしてもよさそうです。@monmon.121さんは「素麺とあわせても！」とコメントしており、暑くて食欲のない時にも、これがあればスルッと食べられるかも。泡盛や沖縄のビールと合わせれば、より沖縄気分を楽しめるはず。

