【ブンデスリーガ】フライブルク 1−3 アウグスブルク（日本時間8月23日／オイローパ＝パルク・シュタディオン）

【映像】鈴木唯人が痛恨スリップ→シュートミス

フライブルクに所属する日本代表MFの鈴木唯人が、ブンデスリーガ・デビュー戦でまさかのシュートミス。痛恨のスリップにファンたちが落胆している。

日本時間8月23日、ブンデスリーガ開幕節でフライブルクはアウグスブルクと対戦。今夏にデンマーク1部のブレンビーからフライブルクにステップアップ移籍した23歳の鈴木は、4ー2ー3ー1システムのトップ下でブンデス・デビューを飾った。

すると0ー1で迎えた39分、ショートカウンターでフライブルクが決定機を迎える。前線に抜け出したFWルーカス・へーラーが飛び出したGKと交錯。こぼれ球をMFマクシミリアン・エッゲシュタインがワンタッチで繋いで、ボールはフリーだった鈴木の下へ。

ゴールエリア手前で余裕を持って左足でトラップした鈴木は、DFがカバーに入った左足を振り抜くが、その瞬間に軸足を滑らせてしまう。ボールにうまくミートできず、シュートは大きくゴールの枠を外れた。

これ以上ない決定機で痛恨のシュートミスとなった鈴木は、その場で地面に伏せてしまう。ABEMAで解説を務めた稲本潤一氏（元日本代表MF）は「いやー、GKもいませんでしたからね。軸足が滑ってましたね。もったいないですね」と残念がった。

また、試合を見守ったファンも反応。ABEMAのコメント欄では、「えええええええええええ」「おいおいおい」「何でやーー！？」「やっちまった」「それは決めないと…」「今のはいれてー」「どうして…」「軸足が滑ったなー」「アシスト未遂とゴール未遂一つずつ」「外す方が難しいかも」「まだ芝に慣れてないか？「大チョンボ」「インパクトを残す意味でもこれは決めたかった」など落胆の声が多く挙がった。

なお、鈴木は24分にMFエレン・ディンクチのシュートミスによるアシスト未遂もあり、いわば幻の1ゴール・1アシストに。この日は70分にベンチに下げられ、チームも1−3で敗れるなど、ほろ苦いブンデスリーガ・デビュー戦となった。

（ABEMA／ブンデスリーガ）

