¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛMUSASHI¤¬15¼þÇ¯¤ÇËü´¶¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤Æ¤¯¤¾¡× Jr.²¦¼Ô¡¦ÀÄÌøÎ¼À¸¤ØÄ©ÀïÉ½ÌÀ
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£´Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¡¢ÀÄÌøÎ¼À¸¡Ê£²£µ¡Ë¤Î»ý¤ÄÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤Ï¡¢µÈ²¬À¤µ¯¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö¤à¡¼¤Á¤ã¤ó¡¦¤»¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¸ÅÁã¡¦¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥µ¥¹¥±¡õ¤Î¤Ï¤·¤¿¤í¤¦¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éµÈ²¬¤È¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¤Î¤Ï¤·¤Î£Ä£Ä£Ô¤«¤é¥µ¥¹¥±¤Î¡Ö¥µ¥¹¥±¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë£Ø¡¡£ö£å£ò£±£°¡¥£²¡¡¥»¥°¥¦¥§¥¤¡ÊÊª¤Þ¤Í¶Ø»ß¡Ë¡×¡ÊµÞ¹ß²¼¼°¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¡Ë¤ò¿©¤é¤¤¡¢µçÃÏ¤Ë´Ù¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âµ¯»à²óÀ¸¤Î¥¨¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥ã¥Õ¥È¥¥¡¼¥í¡Ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥¹¡Ë¤ò·è¤á¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ¸å¤ÏÆóÅ·°ìÎ®¡ÊÊÑ·¿¥¨¥á¥é¥ë¥É¥Õ¥í¥¦¥¸¥ç¥ó¡Ë¤Ç¡¢¤Î¤Ï¤·¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤Ï¡¢¸ÅÁã¤Î£²¿Í¤Ø¸þ¤±¡Ö¥µ¥¹¥±¤µ¤ó¡¢¤Î¤Ï¤·¤µ¤ó¡£¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤Ç³Ø¤ó¤Àµ»½Ñ¤Èµ¤»ý¤Á¡¢Á´¤Æ¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¡¢²¶¤Ïº£¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡£²¿Í¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä»þ¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Áê¼ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤³¤Î£±£µ¼þÇ¯¤ÏÄÌ²áÅÀ¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀï¤¤Â³¤±¤ë¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤Æ¤¯¤¾¡£¸ý¤À¤±¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢ÀÄÌøÎ¼À¸¡£½éËÉ±ÒÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï²¶¤¬¹Ô¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¾¡×¤È¥Ù¥ë¥È¼è¤ê¤òÀë¸À¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÍ¥ÇÏ¡õÎ¼À¸¤ÎÀÄÌø·»Äï¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Ë¤â¡¢µÈ²¬¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£µÈ²¬¤â¡ÖÀÄÌø²È¤òº¬Àä¤ä¤·¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤ËÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢µÇ°»î¹ç¤òÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£