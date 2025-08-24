◇WEリーグ第3節 三菱重工浦和 1―0 日テレ東京V（2025年8月24日 味の素フィールド西が丘）

因縁のライバル対決は三菱重工浦和に軍配が上がった。日テレ東京Vに1―0で競り勝ち、今季初の連勝を飾った。

日テレ東京Vは昨季途中まで約4年間チームを率いた楠瀬直木監督が今季から指揮を執り、MF塩越柚歩、MF猶本光の主力2人が電撃移籍。激動のオフを経て迎えた注目の初対決は、前半4分にMF丹野凜々香がCKのこぼれ球を押し込んで先制点を奪い、三菱重工浦和が主導権を握った。

後半は守備に回る時間帯が続いたものの、虎の子の1点を守り切って意地の勝利。司令塔の塩越にも決定的な仕事をさせなかった。開幕から3試合連続の無失点で首位に立ち、堀監督は「気持ちの部分や粘り強さといったレッズらしいものは出せた」とうなずいた。

古巣対決に敗れた楠瀬監督は「前半、何を思ったかみんな硬くなってしまった。レッズのサポーターを敵に回すと、やはりすごいなと。選手もかなり押されてしまった」と悔しげな表情。

ボールを持つ度に浦和サポーターからブーイングを浴び、試合後に涙を見せた塩越は「特別な試合だった。絶対に勝ちたかったけれど、自分が警戒されているのも分かったし、相手の熱量も高かった。自分たちらしいサッカーができなかったことが悔しい」と言葉を絞り出した。

チームは早くも今季2敗目。過去4シーズン未勝利だった三菱重工浦和の壁にまたも阻まれた。