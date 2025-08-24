時間を無駄にしたくない！妻の離婚決意は「一生変わりません」義実家でサイン求める【ママリ】

このお話は、著者・人間まおさんのフォロワーさんの体験談を元にした漫画です。主人公・リナさんと夫・わたるくんは結婚4年目。ある日、夫の不倫が発覚。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『不倫されて慰謝料3ケタ支払わせた妻の話』第16話をごらんください。

慰謝料を請求し、離婚することを決意します。不倫の証拠をそろえ、兄とともに夫を問い詰めたリナさん。夫の実家へと移動し、離婚を切り出しますが…。

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

動揺する義両親の気持ちもわかりますが、一番傷ついているのはリナさんです。何よりも、当人の気持ちを大事にしたいですね。



「一時的な感情ではないこと」を、しっかりと伝えたリナさん。果たして、離婚のサインをしてもらうことはできるのでしょうか？



「これ以上、ムダな時間を使いたくない」と言い切る言葉には、4年間積み上げてきたものが失われた悲しみや怒りが込められているように感じられます。





記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）