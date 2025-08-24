ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は第３２回「新之助の義」が２４日に放送された。

田沼意次（渡辺謙）が反撃。大奥総取締・高岳（冨永愛）も協力して、幕政を握ろうとする一橋治済（生田斗真）を遠ざけ、１１代将軍徳川家斉（城桧吏）の周囲を田沼派で固めた。

一橋邸では、毒殺で暗躍してきた１１代将軍の乳母・大崎が、「この一連、そもそもあの女狐の浅知恵で始まったものかと」。治済が大崎に黒い箱を差し出し、大崎が中を確認して「かしこまりました」と微笑んだ。

狙われるのは高岳か。ネットでは「何、その箱なにー」「何の謀事 嫌な予感しかない」「大崎、一橋公から何を受け取ったのかな」「何をかしこまったんだ？」「大崎ー！何するつもりだー！」「大崎怖いよー何が入ってるのー？」「どっちが女狐やねん、おまいう」「箱の中身って何っ？ぜったいあかんヤツでしょう」と悲鳴があがった。

箱の中は、将軍家治の嫡男・家基（奥智哉）暗殺に使われた鷹狩の手袋との見方も。手袋は家基暗殺事件を調べていた老中首座・松平武元（石坂浩二）が持っていたが、夜に「女」に毒殺され、手袋を持ち去っていた。