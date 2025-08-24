「友達価格」で悩む美容師…親友の言葉で大きな気づきを得た体験【ママリ】

この物語は、美容師として働く和泉 スゥ(@izumi_suu)さんの体験です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『友達価格でやってよ！』12話をごらんください。

安い料金で美容師のプロ技術を要求する「友達」に悩んでいたスゥさん。親友マリコさんの言葉を受け、技術への対価について考えます。親友に正規料金を払いたいと言われ驚いてしまいました。

©izumi_suu

©izumi_suu

©izumi_suu

©izumi_suu

©izumi_suu

親友の言う通り、本当の友達ならがんばる姿を応援してくれるはず。無料を求めてきたり、施術後にSNSで文句を言ったりするのは「友達」と名乗る迷惑な客なのですね。



ずっと抱えてきたモヤモヤを親友に話すと、まるで自分のことのように怒ってくれました。人から客観的な意見を聞いて初めて腑(ふ)に落ちることもありますよね。

