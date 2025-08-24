ÀÐÇËÁíÍý¡¡¾®Àô¸µÁíÍý¤é¤È²ñ¿©¡¡Í¹À¯²ò»¶¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê24Æü¡ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¾®Àô¸µÁíÍý¤é¤È²ñ¿©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¿©¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤ÈÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤Î¤Û¤«¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¡¦¸µÁíÍý¡¢»³ºêÂó¡¦¸µ¼«Ì±ÅÞÉûÁíºÛ¡¢ÉðÉô¶Ð¡¦¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ5¿Í¤Ç¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³ºêÂó ¸µ¼«Ì±ÅÞÉûÁíºÛ
¡Ö¡Ê¾®Àô¸µÁíÍý¤¬¡ËÀÐÇËÁíÍý¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í¹À¯²ò»¶¤ÎÏÃ¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
»³ºê»á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤«¤éÀÐÇËÁíÍý¤ËÂÐ¤·º£¸å¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÃÌÏÃ¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»³ºê»á¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
