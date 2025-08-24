櫻坂46、13thシングル発売決定 5周年ライブは“新たなるステージ”で開催
櫻坂46の13thシングルの発売と、5周年ライブの開催が発表された。
【写真】ドーム公演への決意を語った的野美青・石森璃花・井上梨名・武元唯衣
櫻坂46が4月から約4ヵ月間にわたって全国5都市をまわり、全11公演で26万人を動員した全国ツアー「5th TOUR 2025 “Addiction”」。このツアーファイナルが24日、京セラドーム大阪にて行われ、終演後に会場内で突如流れた映像で13thシングルが10月29日に発売となることが発表された。
また、同じ映像にてグループの5周年を祝うアニバーサリーライブ「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」が、2026年4月に開催されることも明らかとなった。過去、「3rd YEAR ANNIVERSARAY LIVE」、「4th YEAR ANNIVERSARY LIVE」は千葉県・ZOZOマリンスタジアムで開催されていたが、次のアニバーサリーライブは“新たなるステージ”にて開催される。詳細時期や場所については後日発表となる。
グループ初となる東京ドーム、京セラドーム大阪5days公演を含む、全国ツアーを完遂した櫻坂46。2025年の後半も勢いそのままに駆け抜ける。
