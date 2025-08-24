阪神は、２４日のヤクルト戦（神宮）に８―１で快勝。優勝マジックを２減らして１６とした。

主砲の目覚めの一発が飛び出した。１点リードで迎えた４回、先頭で打席を迎えた佐藤輝明内野手（２６）が、燕先発・奥川の初球の１２９キロのスライダーを完璧に捉えた。

高々と舞い上がった打球は右翼席に突き刺さる３２号ソロ。ゆっくりとダイヤモンドを一周し、ベンチでは首脳陣とナインからハイタッチで迎えられた。「初球からいいスイングができました。しっかり積極的にというのは思ってます」とうなずいた。

前日（２３日）は５打数４三振。２回の第１打席でも見逃し三振に倒れ、今季ワーストタイの１７打席連続無安打と沈黙が続いていた。それでも、豪快な一発で久しぶりのＨランプをともした虎の背番号８は、８回にも二死二塁の好機で３番手・石原から右前適時を放ち、マルチ安打を記録。

試合後は「悪いなりには修正できているのかなと思います」と振り返り、藤川球児監督（４５）も「１本出たのは本人にとってもよかったのかもしれないし、得点が入るのはいいことですね」と話した。

ここまでリーグダントツの３２本塁打、７８打点をマークする頼れる主砲。２年ぶりのＶ奪還に向けて完全復活となるか。