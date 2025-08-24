阪神・才木浩人投手（２６）が、２４日のヤクルト戦（神宮）に先発。８回途中１１８球を投げて、４安打１失点の快投で今季１２勝目（５敗）をゲットした。「まっすぐがいい感じでしたし、スライダーをうまく使いながら投げられました」



１００球を超えながらも８回のマウンドに上がった右腕。球威は衰えることなく、先頭・北村恵を１５０キロ台の直球で追い込むと、最後は鋭いスライダーで空振り三振に切って取った。

続く太田も空振り三振に仕留めると、藤川球児監督（４５）から交代を告げられて降板。「藤川監督は球数のことや次のことを考えてくれているので。次に向けてコンディションを整えて、応えられるようにやっていきたいです」と話した。

２―０の４回には４番・村上に初球の１４９キロの直球をフルスイングで捉えられ、左中間スタンド中段に飛び込む一発を浴びたが、燕打線をテンポよく封じて先発の役割を果たした。

この日の登板でハーラートップタイに躍り出るとともに、防御率１・５４でセ・リーグトップの成績をマーク。最多勝や最優秀防御率のタイトルも狙える位置にいるだけに、「来週の巨人戦や９月の戦いも残っているので。１個ずつやっていく中の結果ですし、１試合１試合投げられたらと思います」と表情を引き締めた。

指揮官も「非常に状態もよくなって、十分にやってくれていると思います。うまくバランスよく投げてますね」とねぎらった。

打線も１７打席無安打と沈黙を続けていた佐藤輝の一発が飛び出すなど、１３安打で燕投手陣を攻略。８―１で快勝し、優勝マジックを１６に減らした。