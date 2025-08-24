ロックバンド「怒髪天」が24日、公式SNSを更新。23日の横浜公演の客席で痴漢被害や迷惑行為が発生したとして声明を発表した。これを受け、ボーカルの増子直純(59)が24日に自身のブログを更新。迷惑行為に対して「腹ワタが煮え繰り返る思いだ」などと怒りをあらわにした。

怒髪天の公式SNSで「『怒髪天 presents BAKA CLASICO 2025 "昭和100年男呼唄 〜横浜編〜" 』8/23（土）F.A.D YOKOHAMA公演におきまして、公演終了後に複数のお客様より迷惑行為、痴漢行為の被害を受けたとのご報告を頂きました」と報告。

「Barカウンター付近で酩酊状態の方がおり、他の方がドリンク引換、並びにドリンク購入をすることが困難だった迷惑行為」ならびに「公演中、客席内にて痴漢行為の被害」があったことを伝えた。

その上で「迷惑行為、特に痴漢行為含めた犯罪行為に関しては決して許される行為ではありません。今後、迷惑行為、特に痴漢等犯罪行為の被害にあわれてしまった方、並びにそのような行為を見かけた方は公演中でも一切問題ございませんので、お近くのスタッフ、運営係員、会場スタッフ様等にお声がけください」と呼びかけた。

さらに、増子は自身のブログで「許せねぇ！」と題した記事を投稿。「昨夜の横浜FADでの公演中に酩酊者の迷惑行為と痴漢行為があったとの報告がきた。腹ワタが煮え繰り返る思いだ」と怒りをあらわにし、「守ってあげられなくて本当に本当に申し訳ない。なんとか対処してやりたかった」と無念さをにじませた。

「以前から言っている様にライブ中は全員俺のオンナと義兄弟だと思って臨んでいる。そんな俺にとって大切な存在を傷つける人間を許せるはずがない。ライブなんてまたやり直せば良いんだから曲の途中でも何でも勇気出して手を挙げるなり俺や周りにサインを送って欲しい」と呼びかけていた。