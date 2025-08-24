エバートンvsブライトン スタメン発表
[8.24 プレミアリーグ第2節](Hill Dickinson Stadium)
※22:00開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 42 ティム・イロエグブナム
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 18 ジャック・グリーリッシュ
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 37 ジェームズ・ガーナー
FW 11 ティエルノ・バリー
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
DF 23 シェイマス・コールマン
DF 39 アダム・アズヌー
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 45 ハリソン・アームストロング
MF 62 タイラー・オニャンゴ
FW 7 ドワイト・マクニール
FW 9 ベト
FW 17 ユセフ・シェルミティ
監督
デイビッド・モイーズ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 27 マッツ・ビーファー
DF 29 マクシム・デ・カイパー
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリヴィエ ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 34 ヨエル・フェルトマン
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 25 ディエゴ・ゴメス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります