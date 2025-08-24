クリスタル・パレスvsN・フォレスト スタメン発表
[8.24 プレミアリーグ第2節](シェルハースト パーク)
※22:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
FW 7 イスマイラ・サール
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
FW 55 ジャスティン・デベニー
控え
GK 31 レミ・マシューズ
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 24 ボルナ・ソサ
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 42 カーデン・ロドニー
MF 59 R. Cardines
FW 22 オドソンヌ・エドゥアール
監督
オリバー・グラスナー
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 3 ネコ・ウィリアムズ
DF 5 ムリーロ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 6 イブラヒム・サンガレ
MF 7 カラム・ハドソン・オドイ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 14 ダン・エンドイェ
FW 11 クリス・ウッド
控え
GK 18 アンガス・ガン
DF 4 モラート
DF 30 ウィリー・ボリー
MF 12 ドウグラス・ルイス
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 24 ジェームズ・マカティー
FW 15 アルノー・カリムエンド
FW 19 Igor Jesus
FW 21 オマリ・ハッチンソン
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
