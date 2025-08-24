[8.24 プレミアリーグ第2節](シェルハースト パーク)

※22:00開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 26 クリストファー・リチャーズ

MF 2 ダニエル・ムニョス

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 20 アダム・ウォートン

FW 7 イスマイラ・サール

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

FW 55 ジャスティン・デベニー

控え

GK 31 レミ・マシューズ

GK 44 ワルテル・ベニテス

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 24 ボルナ・ソサ

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 21 ロマン・エッセ

MF 42 カーデン・ロドニー

MF 59 R. Cardines

FW 22 オドソンヌ・エドゥアール

監督

オリバー・グラスナー

[ノッティンガム・フォレスト]

先発

GK 26 マッツ・セルス

DF 3 ネコ・ウィリアムズ

DF 5 ムリーロ

DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ

DF 34 オラ・アイナ

MF 6 イブラヒム・サンガレ

MF 7 カラム・ハドソン・オドイ

MF 8 エリオット・アンダーソン

MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト

MF 14 ダン・エンドイェ

FW 11 クリス・ウッド

控え

GK 18 アンガス・ガン

DF 4 モラート

DF 30 ウィリー・ボリー

MF 12 ドウグラス・ルイス

MF 22 ライアン・イエーツ

MF 24 ジェームズ・マカティー

FW 15 アルノー・カリムエンド

FW 19 Igor Jesus

FW 21 オマリ・ハッチンソン

監督

ヌーノ・エスピーリト・サント

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります