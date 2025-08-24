¥é¥¤¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂÇÀÊ¡ÄÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¡È¥¹¥Þ¥Û¤ò¹½¤¨¤Þ¤¯¤ë¡É°ÛÍÍ¸÷·Ê
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ 5¡Ý1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î23Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¿¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤ËÅ¨Ì£Êý¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò¡È¹½¤¨¤Þ¤¯¤ê¡É¤Î¸÷·Ê
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ÏMVPÃË¤ÎÂÇÀÊ¤òµÏ¿¤Ë¼ý¤á¤è¤¦¤È¡¢¤ß¤Ê°ìÍÍ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¹½¤¨¤ë°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀïÂè2¥é¥¦¥ó¥É¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¥²¡¼¥àº¹¤Ï¤Ê¤·¡£¤Þ¤µ¤ËÅ·²¦»³¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤À¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ïµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤¿¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Áþ¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áê¼ê¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ç¤â¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò¹½¤¨¡¢ÂçÃ«¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤òÄÉ¤¤»Ï¤á¤ë¤Î¤À¡£4²óÉ½¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÂÇÀÊ¤ÎÇØ¸å¤Ç¤Ï»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç"»£±Æ"¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ä¤É¤Îµå¾ì¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë"¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Îµ·¼°"¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤Î¶¯¤¤¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¿¿²Æ¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤ÇÁê¼ê¤Î¼çË¤¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°ÛÍÍ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤¿¤À¤·¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤½¤ì¤À¤±ÂçÃ«¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÃ«¤¬ËÞÂà¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÅê¼ê¤ò¾Î¤¨¤ëÇï¼ê¤¬¶Á¤¯¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤³¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ê¤Î¤À¤È¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤é²÷²»¤Ï¶Á¤«¤º¡¢4ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡£´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ"¤ªÊõ"¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍýÁÛÅª¤ÊÅ¸³«¤È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂçÃ«¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀèÈ¯¥³¥ë¥Æ¥¹Åê¼ê¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ÎÂç´¿À¼¤ò¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ëþ°÷¸æÎé¤Î¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Î´ÑµÒ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼ÂÐ·è¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë