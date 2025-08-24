誰もが羨む仲良し夫婦。奥さんのことを大切にし、子どもにとってもよきパパ。そんな理想的な家庭がある日突然、崩壊することもあるようです。今回は、愛妻家の夫に裏切られた妻の話をご紹介いたします。

愛妻家の夫が浮気

「夫は子どもの面倒もよく見てくれるし、家事も率先してやってくれる人。なにより私のことをずっと女性として扱ってくれることがうれしくて、愛妻家の夫と結婚できた私は本当に幸せ者だと思っていました。ただ、それはすべて偽りの姿だと知ったとき、かなり衝撃を受けましたね。いつもは仕事が終わったら連絡をくれるのに、その日はなんの連絡もなくすごく心配していたんです。22時すぎに帰宅してホッとしていると、夫のスーツになにやら光るものを発見。それは女性用の指輪でした。この瞬間、女の勘がはたらき、浮気してることを察知しました。夫を問い詰めるとあっさり白状し、なんと1年前から付き合っていたんだって……。一体どういうつもりで家族と一緒に過ごしていたんだろう。それを考えると気持ち悪すぎて、離婚を決めました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ いい夫を演じていたということですよね。愛妻家だと思っていたのに、実際は家族を裏切る行為をしていたなんて許せません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。