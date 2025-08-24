元美少年の藤井直樹さん（24）と元Lil かんさいの岡粼彪太郎さん（21）が23日、舞台『あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜』の初日前囲み取材に登場。役への理解を深めるために頑張ったことを明かしました。

舞台はコロナ禍で甲子園出場の夢を絶たれた元球児の主人公が、太平洋戦争中の昭和17年の東京へタイムスリップし、昭和の球児たちと共に苦境を乗り越え、“幻の甲子園”を目指す姿を描いた作品です。

■藤井直樹「野球を見る機会も全然ないところから面白さを知ることができて」

今作の主演で、現代から戦時中にタイムスリップする主人公・森下令児を演じる藤井さんと、昭和の球児・津田昭夫を演じる岡粼さんは、ともに野球未経験ながら練習に励み、実際の甲子園球場も訪れるなど、役への理解を深めてきたといいます。

藤井さんは「野球を見る機会も全然ないところから面白さを知ることができて、本当にうれしいですし、（野球監修の元プロ野球選手）今成（亮太）さんをはじめ、本当にいろいろな人に支えていただきながら、少しずつフォームも良くなってきているんじゃないかなと思っております」と、野球のシーンへの手応えを明かしました。

■岡粼彪太郎「修学旅行みたいに楽しませてもらっています」

一方、岡粼さんは「僕はテニスをやっていたので、道具持って振るというのは自然とできて。みんな藤井ちゃんにかまっていて」とコメント。

すると、藤井さんが「悔しいんですよ。僕が練習をしていると、こたちゃん（岡粼さん）がすっと来て、1回試しにブンッとバットを振った時に、みんなが“お〜！”って。“負けてられないな”という気持ちでやっていました」と、岡粼さんにライバル心を抱いていたことを明かしました。

また、岡粼さんは稽古中の様子について「みんなですごく仲良くなれて、野球部の面々の楽屋に入り浸っています。地方でも部屋割りはどうなるんだろうと、修学旅行みたいに楽しませてもらっています」と語りました。

舞台『あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜』は、31日まで東京・サンシャイン劇場で開催。その後、大阪、石川、広島、愛知で上演される予定です。