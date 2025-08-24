【本当は教えたくない】黒のトートバッグが欲しかった編集部員がいろいろ探してたどり着いた、あるひとつのアイテム

＜&GP編集部員が買ってみた！使ってみた！＞

およそ1年前、ミステリーランチのバッグを購入した&GP編集部のテッシーです。使い勝手が良く、本当に毎日使っていたのですがそれだけにボロくなってきたため、ここ数週間ずっと新しいバッグを探していました。条件としては、

1. 黒のトートバッグorショルダーバッグ

2. 15インチくらいまでのノートPCが入る

3. シンプルで着こなしを選ばない

この3つが個人的に絶対外せないポイントです。さらに、毎日仕事用として使うものなのである程度丈夫だったら言うことはありません。バッグブランドやセレクトショップ、スポーツ＆アウトドアブランドまでさまざま見てみたのですが、やはり自分の理想と合致するバッグはなかなかないのか…と諦めかけていたとき、ついに出合えました。

▲ミニマルな見た目

そう、それがフラグメントとラミダスがコラボしたトートバッグ「RAMIDUS TOTE BAG（L）」（1万1000円）です。

まずはブランドについて軽く触れましょう。ラミダスは藤原ヒロシが手掛け、東京・原宿で20年以上にわたり斬新なアイテムを生み出してきたストリートバッグブランドの後継ブランド。そしてコラボしたのは藤原ヒロシが率いるデザインプロジェクト、フラグメント（fragment design）。実に運命的ではないですか。そんな背景を持った今回のバッグ、原宿のストリートカルチャーに恋い焦がれてきた筆者からすれば購入しない手はないわけです。

▲手持ちも肩掛けもどちらもOK

さて、ディテールや機能についても見ていきましょう。まず、持ち手部分ですが、こちらは肩掛けしやすい長めのハンドルと手持ちしやすい短めのハンドルが搭載されています。長めのハンドルだけだと手持ちした際、地面に触れる可能性があるので地味にありがたい配慮です。

▲2つのブランド名が並びます

そしてハンドルから続くテープがぐるりとバッグを1周しているのですが、ハンドル含めテープ全部に「RAMIDUS」と「FRAGMENT」両方のブランドネームが並びます。見た目の洒落感アップはもちろんですが、その背景を知っているとよりグッと来るものがあります…最終的に購入を決めたのはこのディテールでした。

▲ハンドル含めテープ部分は表が黒地に白文字、裏が白地に黒文字

また、ハンドルの裏側は色が反転しているため、チラリと見えたときに白が抜け感を与えてくれます。ちゃんと裏地も“見せられる”仕様のデザインなのは、さすがだなと。

■無駄を省きつつ、欲しい機能性はしっかりと

▲ややマットな素材感

さて、続いてはより機能的な部分を。気になる素材ですが、表地は420デニールの平織りナイロンを採用しています。さらに内側はコーティングを施すことで防水性を付与。急な悪天候でも安心です。サイズはW540（〜395）×H380×D155mmで、重量はたったの200g。少しでも荷物が重いと感じたくない身からすると、バッグ自体の軽さってとても重要なので助かります。

▲内側には防水性のあるコーティング加工が

バッグの内側がホワイトなので荷物が探しやすい点も嬉しいですね。個人的に仕切りが少なくガバッと荷物を入れられるタイプが好みなので、内側のポケット以外の要素を省いているところも押しポイントのひとつ。

▲内側に2つのポケット付き

その内側のスロットポケットはキーケースやスマートフォンがちょうど入るくらいのサイズ感。さりげなくラミダスのネームタグがサイドに光ります。普段見えないところにも手を抜かない職人魂のようなものを、こういったところに感じるのは筆者だけではないはず。

▲メインの荷室はかなりの容量

ポケット類を極力省いていることもあり、メインの荷室は非常に大容量。今まで使用していたバッグは20Lで余裕でしたが、おそらく同程度の荷物は入るのではないでしょうか。1泊2日の旅行くらいだったら問題なく活躍してくれそうです。

▲新しい相棒に期待

個人的な三大条件をクリアしていて、なおかつ洒落感もありブランド・アイテムにおけるストーリーもあるフラグメント×ラミダスの「RAMIDUS TOTE BAG（L）」。大人もコーデと共に楽しめる、さりげない遊び心が利いたアイテムだと思います。周囲と被るのがイヤな世代なので本当は紹介しないつもりだったのですが、今回も実際に買ってみて非常に良かったので泣く泣く…。もし、皆さんのバッグ選びの参考になれば幸いです。

>> ラミダス

＜取材・文／手柴太一（&GP）＞

【関連記事】

◆人生初のキーケースにザ・ノース・フェイスを選んだ話

◆パッカブルなのに“ちゃんと使える”、ビジカジにもハマる相棒バッグ見つけました

◆ボディバッグ好きだからこそ言いたい。“ボトルファースト”なこの構造、たしかにイイ！