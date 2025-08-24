ウェンバンヤマやゴベア、サボニスらが欠場／ユーロバスケットで欠場する現役NBA選手たち

8月27日から9月14日にかけて、キプロス共和国、フィンランド、ポーランド、ラトビアで「FIBAユーロバスケット2025」が開催される。

今大会では、セルビア代表のニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）、ギリシャ代表のヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）、スロベニア代表のルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）というNBAを代表するスーパースターたちが参戦。

彼らに加え、ラトビア代表のクリスタプス・ポルジンギス（アトランタ・ホークス）、フィンランド代表のラウリ・マルカネン（ユタ・ジャズ）、ドイツ代表のフランツ・ワグナー（オーランド・マジック）、デニス・シュルーダー（サクラメント・キングス）といったNBAの実力者たちも出場するだけに、見逃せない大会となる。

ただその一方で、ケガや個人的事情などでユーロバスケット出場を断念したスター選手たちもいる。22日に『BASKETNEWS』が公開した大会欠場選手たちのうち、現役NBA選手は下記のとおり。フランス代表のビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）やリトアニア代表のドマンタス・サボニス（キングス）らが欠場する中、彼らに代わって台頭する選手が出てくるかも気になるところだ。



※以降NBAのチーム名は略称

◆■FIBAユーロバスケット2025 大会欠場が発表されている現役NBA選手たち

ビクター・ウェンバンヤマ（フランス代表／スパーズ）



ルディ・ゴベア（フランス代表／ウルブズ）



モリッツ・ワグナー（ドイツ代表／マジック）



アイザイア・ハーテンシュタイン（ドイツ代表／サンダー）



マキシ・クリーバー（ドイツ代表／レイカーズ）



ドンテ・ディビンチェンゾ（イタリア代表／ウルブズ）



ドマンタス・サボニス（リトアニア代表／キングス）



マタス・ブゼリス（リトアニア代表／ブルズ）



OG・アヌノビー（イギリス代表／ニックス）



トゥマニ・カマラ（ベルギー代表／ブレイザーズ）



ジェレミー・ソーハン（ポーランド代表／スパーズ）