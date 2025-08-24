「中京２歳Ｓ・Ｇ３」（３１日、中京）

昨年までの小倉２歳Ｓが、今年から中京へ移設されたことを機に芝１４００メートルに条件を変え、レース名も改称。創設元年だけに傾向は読みにくいが、キャリアの浅い２歳馬同士の一戦だけに、伏兵馬の台頭まで十分に考えられる。

中心を担うのは、非凡な瞬発力で東京の新馬戦を快勝したパープルガーネット。道中は中団馬群で折り合い、直線で前があくと内からスパッと抜け出した。勝ち時計は水準級だが、ゴール前の鋭い脚は能力を感じさせた。１週前追い切りは美浦Ｗの併せ馬で１馬身先着と久々でも仕上がりは上々。記念すべき初代女王の勲章を手にする。

小倉の新馬戦を好内容で勝ち上がったコラルリーフも注目の一頭。スローな流れにもピタリと折り合い、最速タイの上がりで抜け出すセンスあふれるレースぶり。操縦性の高さから、１Ｆの距離延長でも好戦は必至だ。

同舞台の新馬戦で初陣を飾ったマイケルバローズ。好位追走から直線半ばで先頭に立ち、最後は２着馬とのたたき合い鼻差で制したように、並んだら抜かせない勝負根性が光った。コースＶ実績のアドバンテージで、２歳中京チャンプの座へ。

デビュー戦は出遅れが響いて５着に敗れたスターアニスだが、２戦目の未勝利戦ではスタートを決めて好位で運ぶと、直線では後続をみるみる突き放して７馬身差の圧勝劇を演じた。母は１１年小倉２歳Ｓ、１２年セントウルＳを制したエピセアローム。将来性は高い。

新馬戦を２馬身半差で逃げ切ったジュジュドールも侮れない。スピードの違いでハナに立つと、セーフティーリードを保ったまま危なげのない押し切り劇。余力を持ってフィニッシュしており、距離延長も問題なしだ。