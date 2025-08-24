ガーリーさん必見♡ アンニュイな甘さが手に入る「グレー×ベイビーピンク」コーデをお届け！

この秋はトレンドカラーでおしゃれをレベルアップ！今回は、加藤ナナとともに、アンニュイな甘さを手に入れられる「グレー×ベイビーピンクコーデ」を2つご紹介します。相性抜群な2つのカラーで、いつものガーリーとは違うおしゃれなニュアンスを演出させちゃおう♡

グレーとあわせる愛されカラー 旬なグレーは配色でイメチェン コーディネートにおしゃれなニュアンスを出してくれるグレーはこの秋も大活躍。 いつものガーリーをしゃれさせたいならピンクをあわせるのが褒められるコツ。

少女なナナは【ベイビーPINK】 可愛いだけのピンクコーデを卒業したいならラフなグレーアイテムをあわせてアンニュイな甘さを手に入れて♡ 淡いピンクにマッチするライトグレーが少女なアナタと好相性。

Cordinate ちょっぴり大人っぽなバレエコアスタイル 王道甘いピンクチュニックはレギンスでバレエコアな抜け感を。 オフショルトップス 6,600円／Chico リボンレギンス 9,900円／Narcissus スパンコールバレエシューズ 6,600円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

Cordinate シルエットから可愛いスエットコーデ グレースエットはリボンやペプラムデザインでNotダル着をめざして♡ グレーフリルパーカ、ピンクバルーンスカート 各17,600円／The Girls Society バッグ 9,900円／mucu and ebony（HANA KOREA）スニーカー 3,980円／VIVIAN COLLECTION 撮影／山村祐太郎（モデル）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／加藤ナナ

加藤ナナ

Ray編集部 副編集長 小田和希子