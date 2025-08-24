ガーリーさん必見♡ アンニュイな甘さが手に入る「グレー×ベイビーピンク」コーデをお届け！
この秋はトレンドカラーでおしゃれをレベルアップ！今回は、加藤ナナとともに、アンニュイな甘さを手に入れられる「グレー×ベイビーピンクコーデ」を2つご紹介します。相性抜群な2つのカラーで、いつものガーリーとは違うおしゃれなニュアンスを演出させちゃおう♡
グレーとあわせる愛されカラー
旬なグレーは配色でイメチェン
コーディネートにおしゃれなニュアンスを出してくれるグレーはこの秋も大活躍。
いつものガーリーをしゃれさせたいならピンクをあわせるのが褒められるコツ。
少女なナナは【ベイビーPINK】
可愛いだけのピンクコーデを卒業したいならラフなグレーアイテムをあわせてアンニュイな甘さを手に入れて♡
淡いピンクにマッチするライトグレーが少女なアナタと好相性。
Cordinate ちょっぴり大人っぽなバレエコアスタイル
王道甘いピンクチュニックはレギンスでバレエコアな抜け感を。
Cordinate シルエットから可愛いスエットコーデ
グレースエットはリボンやペプラムデザインでNotダル着をめざして♡
撮影／山村祐太郎（モデル）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／加藤ナナ
加藤ナナ
Ray編集部 副編集長 小田和希子