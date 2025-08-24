冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しに……。合わせる服とのバランスを計算してカーデを吟味すれば、見違えるおしゃれさを放てます。ということで今回はフリルブラウスに合わせるべきカーデをご紹介！

フリル襟の1段目だけ出す采配がスッキリ見えの秘訣

カーデは首元が開きすぎないクルーネックを選ぶと、ブラウスのフリル襟をのぞかせたときに美バランス。ボリューミーなティアードフリルの襟は、上の段のみカーデの外側へ。下段はインに収める着こなしで、カーデをスッキリとなじませて。

カーディガン￥4,480/index ブラウス￥17,600/ジャスグリッティー パンツ￥22,000/マイストラーダ イヤリング￥15,400/ランバン オン ブルー(ヴァンドームヤマダ) バッグ￥51,700/ジャンニ キアリーニ(ジャンニ キアリーニ 銀座店) 靴￥8,800/オリエンタルトラフィック(ダブルエー)

掲載：美人百花2025年9月号「秋のはじめはカーディガンから」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/朝日光輝(SUNVALLEY) モデル/泉里香 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部