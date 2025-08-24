スタイルアップできる、フェミニンな服ともバランスが取れる、本気すぎないお手頃価格…etc.大人女子が求める条件をクリアした1本と出合うなら、デニムブランドを調べるより美人百花でおなじみのブランドから探すのが確実！ 好評発売中の美人百花9月号では総勢16ブランドから、プレスのイチ推しコメント付きでガイドしているので、ぜひチェックして♡

デニムスタイルできれいなお姉さんを目指すなら【ジャスグリッティー】デニムスタイルもスタイルアップは最優先事項

出典: 美人百花.com

デニムは縦のラインが強調されたセンタープレス入りで、脚長効果とスタイルアップを約束。シンプルなアンサンブル合わせも様に見える美脚シルエットが大人のカジュアルスタイルをリード。

Press comment

「誰がはいても脚がきれいに見えると、追加販売し続けているロングヒットアイテム！ SSサイズからそろう充実のサイズ展開も魅力です」(プレス 遠藤さん)

パンツ￥19,800、ニットアンサンブル￥19,800/ともにジャスグリッティー バッグ￥12,900/CHARLES& KEITH パンプス￥18,700/ストラ

掲載：美人百花2025年9月号「百花ブランドのデニムが安心する」

撮影/志田裕也 スタイリング/井関かおり 構成·文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部