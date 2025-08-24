メイク道具なんてどれも同じと思っていたら大間違い。濃度や発色を変えられる多種多様なギアたち。でも、たくさんありすぎて何がいいのかわからない！ そこで、用途に合わせて厳選されたプロの愛用品をご紹介します♪

ヘア&メイクアップアーティスト・山下智子さんの愛用ギア

「保湿した肌へ必要なところに必要な分だけ最小限にのせることが美肌に見える秘訣。そのためにベースメイクではスポンジやブラシの使い分けがとても重要です。アイシャドウも、狙った部位に思いどおりの発色をさせるために、用途に応じて細かくブラシを選んでいます」

(A)ヒアルロン酸配合で肌触りが最高

「ファンデが吸われすぎず、摩擦も気にならない。そして丈夫」

&be ブラックスポンジ\770/Clue

(B)無駄な力がいらずふんわりのせられる

「チークをふんわりぼかすことができ、持ちやすくて小回りも利く」

NARS ヤチヨ カブキブラシ\6,820/NARS JAPAN

(C)透明感がある肌に仕上げられる

「合成繊維毛でパウダーがつきすぎることがなくシアーに仕上げられる」

#187S スティプリング ブラシ\8,470/M・A・C

(D)毛先が短かいので、細いライン描きに

「細かい部分にしっかり色がのり、肌に負担を感じさせない」

ローラメルシエ スマッジ ブラシ\3,520/ローラ メルシエ ジャパン

(E)尖った先端でぼかしに最適

「アイシャドウベースやハイライトをふんわりのせたいときに便利」

NARS ブレディングブラシ #22 \4,510/NARS JAPAN

