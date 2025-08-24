ブラシやスポンジは適材適所で吟味！美人百花のヘアメイクを手がけるプロが愛用する【メイクツール】
メイク道具なんてどれも同じと思っていたら大間違い。濃度や発色を変えられる多種多様なギアたち。でも、たくさんありすぎて何がいいのかわからない！ そこで、用途に合わせて厳選されたプロの愛用品をご紹介します♪ヘア&メイクアップアーティスト・山下智子さんの愛用ギア
「保湿した肌へ必要なところに必要な分だけ最小限にのせることが美肌に見える秘訣。そのためにベースメイクではスポンジやブラシの使い分けがとても重要です。アイシャドウも、狙った部位に思いどおりの発色をさせるために、用途に応じて細かくブラシを選んでいます」
(A)ヒアルロン酸配合で肌触りが最高
「ファンデが吸われすぎず、摩擦も気にならない。そして丈夫」
&be ブラックスポンジ\770/Clue(B)無駄な力がいらずふんわりのせられる
「チークをふんわりぼかすことができ、持ちやすくて小回りも利く」
NARS ヤチヨ カブキブラシ\6,820/NARS JAPAN(C)透明感がある肌に仕上げられる
「合成繊維毛でパウダーがつきすぎることがなくシアーに仕上げられる」
#187S スティプリング ブラシ\8,470/M・A・C(D)毛先が短かいので、細いライン描きに
「細かい部分にしっかり色がのり、肌に負担を感じさせない」
ローラメルシエ スマッジ ブラシ\3,520/ローラ メルシエ ジャパン(E)尖った先端でぼかしに最適
「アイシャドウベースやハイライトをふんわりのせたいときに便利」
NARS ブレディングブラシ #22 \4,510/NARS JAPAN
掲載：美人百花2025年8月号「百花ヘアメイクさんの『愛用ギア全部見せます』」
撮影/志田裕也[静物] 構成・文/堀美香子